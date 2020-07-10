|
Андрейченко, посещая «Калинковичский мясокомбинат»: люди через свой рубль выражают доверие качеству
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Инновационные технологии, кадровый потенциал, качество продукции. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко ознакомился с работой, а также социальной поддержкой сотрудников «Калинковичского мясокомбината», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие с 90-летней историей ежегодно пополняет производство новым оборудованием. Это позволяет расширять ассортимент выпускаемой продукции, сохранять ее высокое качество и завоевывать новые рынки.
В условиях непростой работы за последние месяцы предприятие не останавливалось ни на минуту и не потеряло в прибыли. Наоборот, комбинат увеличил экспорт на 10 %. Особенно по вкусу пришлась белорусская продукция жителям Казахстана.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Важный момент – кадровый потенциал. На предприятии трудится много молодежи. Большое внимание уделяют квалификации сотрудников. Оказывают материальную поддержку при повышении профессионального уровня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Инновационные технологии, кадровый потенциал, качество продукции. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко ознакомился с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)