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Андрейченко, посещая «Калинковичский мясокомбинат»: люди через свой рубль выражают доверие качеству

10.07.2020 22:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Инновационные технологии, кадровый потенциал, качество продукции. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко ознакомился с работой, а также социальной поддержкой сотрудников «Калинковичского мясокомбината», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрейченко, посещая «Калинковичский мясокомбинат»: люди через свой рубль выражают доверие качеству

Андрейченко, посещая «Калинковичский мясокомбинат»: люди через свой рубль выражают доверие качеству

Андрейченко, посещая «Калинковичский мясокомбинат»: люди через свой рубль выражают доверие качеству

Предприятие с 90-летней историей ежегодно пополняет производство новым оборудованием. Это позволяет расширять ассортимент выпускаемой продукции, сохранять ее высокое качество и завоевывать новые рынки.

В условиях непростой работы за последние месяцы предприятие не останавливалось ни на минуту и не потеряло в прибыли. Наоборот, комбинат увеличил экспорт на 10 %. Особенно по вкусу пришлась белорусская продукция жителям Казахстана.

Андрейченко, посещая «Калинковичский мясокомбинат»: люди через свой рубль выражают доверие качеству

Андрейченко, посещая «Калинковичский мясокомбинат»: люди через свой рубль выражают доверие качеству

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Успех в первую очередь зависит от качества поставляемой продукции. Здесь этому уделяется очень большое внимание, потому что люди через свой рубль выражают доверие этому качеству. То, что за 2019 год предприятие в два раза увеличило поставки на экспорт – с 11 миллионов рублей до 22, это о многом говорит.

Андрейченко, посещая «Калинковичский мясокомбинат»: люди через свой рубль выражают доверие качеству

Андрейченко, посещая «Калинковичский мясокомбинат»: люди через свой рубль выражают доверие качеству

Важный момент – кадровый потенциал. На предприятии трудится много молодежи. Большое внимание уделяют квалификации сотрудников. Оказывают материальную поддержку при повышении профессионального уровня.

Люди в материале: Владимир Андрейченко

 
 
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Новости Беларуси. Инновационные технологии, кадровый потенциал, качество продукции. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко ознакомился с...
 
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