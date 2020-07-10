В мемориальном комплексе «Буйничское поле» появилась противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100

Источник материала: ОНТ

В мемориальном комплексе «Буйничское поле» появился новый экспонат. Это противотанковая самоходная артиллерийская установка времён Великой Отечественной войны. СУ-100, или, как называли эту машину, истребитель немецких танков. Ее буквально по частям собрали участники шкловского военно-патриотического клуба. Символично, что «самоходку» передали именно сегодня. В этот день 79 лет назад началась героическая оборона Могилёва.

А еще не менее сотни пробоин с каждой стороны и пустой моторный отсек. Много лет машина простояла на полигоне в Марьиной Горке. Не стреляла, а сама была мишенью. Реставраторы залечили раны, и вот грозное оружие снова в строю уже под мирным небом.

Идею пополнить коллекцию военной техники на легендарном мемориале поддержал Президент: «самоходку» доставили в Шклов, где за полтора месяца реставраторы восстановили машину. Финансами на закупку материалов так же помогали спонсоры.

Буйничское поле – место, где в 1941-м насмерть за Могилёв стояли красноармейцы и народное ополчение. Даже спустя 79 лет еще различимы следы противотанкового рва: каждый день его копали десятки тысяч мирных жителей, чтобы не пустить в город врага. Пару недель назад в окрестностях мемориального комплекса завершилась вахта памяти: поисковики обнаружили останки 14 бойцов стрелкового полка под командованием полковника Кутепова. Среди находок – медальоны, солдатская амуниция и документы. На некоторых удалось прочесть инициалы и фамилии, а значит, есть шанс, что скоро станут известны личности защитников.

Сегодня в музее под открытым небом 14 экземпляров: танки, пушки, «зенитка». Есть образец вражеского вооружения – командно-штабной танк Т-3. В конце апреля воинская часть, которая базируется в Могилёве, передала в коллекцию инженерно-разведывательную машину. Так военнослужащие увековечили память всех воинов-саперов, которые участвовали в боях за город. Некоторые экземпляры, как, например, танк ИС-2, еще успели повоевать.

Музей под открытым небом продолжит расширяться: в планах отыскать и восстановить немецкий танк Т-38, а также легендарный советский Т-34. Буйничское поле – место памяти, скорби, а ещё – наглядный урок истории о войне, в которой наш народ победил.

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