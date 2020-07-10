У парка Челюскинцев открылся магазин «Санта» с пиццей и сэндвичами

В Минске рядом со станцией метро «Парк Челюскинцев» открылся супермаркет «Санта» с необычным наполнением. Так как рядом находится часовой завод и офисные здания, вместе с привычными продуктами здесь предлагают свежие суши, сэндвичи и итальянские пиццы.

Магазин находится на улице Толбухина, 4 в двух шагах от часового завода «Луч». Найти его можно по фасаду небесного цвета с белой вывеской. Торговый зал обустроен в модном формате: длинные витрины, островки продуктов и зона готовой еды в стиле Food-to-Go. Все пространство разбито на тематические площадки с понятной навигацией.

На полках представлено свыше 8000 наименований товаров. Мясная витрина включает много колбас и свежих нарезок, а молочная – сыров, йогуртов и десертов. Большое место занимает зона фруктов, овощей и зелени. Представлена и замороженная рыба с морепродуктами, а рядом – ряды бакалеи с крупами, консервами и сладостями.

Многое готовят прямо в магазине. С собой можно взять наггетсы, сэндвичи, суши, драники с ветчиной и сырные палочки. Также можно будет заказать буррито или итальянскую пиццу, которую пекут на тонком тесте и с хрустящим бортиком за 5,98 рубля.

«Магазин открылся в оживленном месте, рядом с которым люди живут, работают и отдыхают. И мы это отразили в нашем подходе: для местных жителей сделана ставка на «вкусный выбор» товаров высокого качества, для офисных работников и посетителей парка – на сэндвичи, суши и итальянские пиццы. Все блюда готовят профессиональные повара на уровне кафе и ресторанов, но по доступным ценам», – отмечают в сети «Санта».

Магазин «Санта» у станции метро «Парк Челюскинцев» работает с 8 до 23. Покупателей обслуживают 4 кассы.

Брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает таких крупных производителей, как «Санта Бремор» и «Савушкин продукт». Торговая сеть насчитывает свыше 150 розничных магазинов, а общее число работников превышает 7000 человек.