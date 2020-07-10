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Одно из лучших хозяйств Брестской области. На что обратил внимание Сергей Рачков , посещая «Ружаны-Агро»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одно из лучших хозяйств Брестской области «Ружаны-Агро» 10 июля посетил сенатор Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В «Ружанах-Агро» развивают сразу несколько направлений. Это и производство молока, и заготовка мяса. Кроме того, здесь выращивают зерновые культуры, рапс и картофель. Причем по валовому производству молока хозяйство вышло на первое место в стране.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
В ближайших планах предприятия – увеличить поголовье коров. Это позволит получать больше чистой прибыли. А это, в свою очередь, должно положительно отразиться на зарплатах работников.
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Одно из лучших хозяйств Брестской области. На что обратил внимание Сергей Рачков , посещая «Ружаны-Агро»
Новости Беларуси. Одно из лучших хозяйств Брестской области «Ружаны-Агро» 10 июля посетил сенатор Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он...
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