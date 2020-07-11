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Брестчину в финале «Властелина села» представляет семья Адамович

11.07.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пять самых хозяйственных, ловких, умелых, сплоченных, дружных семей из Гродненской, Могилевской, Витебской, Гомельской и Брестской областей собрались 10 июля в одном месте – в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. Именно здесь во время официальной программы праздника «Купалье» они поборются за звание «властелинов села».

Брестчину в финале «Властелина села» представляет семья Адамович

Брестчину в финале «Властелина села» представляет семья Адамович

Брестчину в финале «Властелина села» представляет семья Адамович

Брестчину в финале «Властелина села» представляет семья Адамович

Центром праздника стал уютный агрогородок, который находится в живописном месте – на берегу Днепра. В Александрии древний праздник Купалье, соединивший в себе обряды язычества и христианской культуры, «вырос» в масштабный, яркий, колоритный фестиваль «Александрия собирает друзей».

Нашу область представляет семья Олега и Оксаны Адамович из деревни Севрюки Барановичского района. У них подрастают две дочки: 6-летняя Даша и 3-летняя Ульяна.

Брестчину в финале «Властелина села» представляет семья Адамович

Брестчину в финале «Властелина села» представляет семья Адамович

Оксана работает инженером-программистом в ОАО «Птицефабрика «Дружба», ее муж Олег трудится там же на должности электромонтера. Оксана неплохо поет – принимала участие в различных вокальных конкурсах, имеет множество грамот и дипломов. Также молодая мама увлекается туризмом: участвует в слетах, посещает кружок «туристско-прикладное многоборье».

Первый конкурс "Пакармi цяля" проходил на молочно-товарной ферме "Подкняжье". Участников встретили с большим караваем. Затем рассказали условия конкурса.

Мама должна была покормить теленка комбикормом, напоить водой и настелить домик малыша соломой. Штрафные очки участницы получали, если из-за спешки просыпали комбикорм или же сделали недостаточно высокий настил. Оксана Адамович неплохо справилась.

Брестчину в финале «Властелина села» представляет семья Адамович

Затем пришло время и Олега потрудиться. О том, что делать в конкурсе "Косцы", участникам долго объяснять не пришлось. Дома им неоднократно приходилось косить траву.

Брестчину в финале «Властелина села» представляет семья Адамович

Очень активным оказалось состязание "Птушнiк". Участницам необходимо было на время отобрать из множества птиц по десять курочек и пять петушков.

Брестчину в финале «Властелина села» представляет семья Адамович

Брестчину в финале «Властелина села» представляет семья Адамович

Самым тяжёлым и энергозатратным был конкурс "Па дровы". Здесь трудилась вся семья. И полено пилили, и дрова кололи, и складывали их.

Брестчину в финале «Властелина села» представляет семья Адамович

Перед началом всех соревнований семьи подготовили свои подворья, которые жюри будут оценивать сегодня, 11 июля. Некоторые приехали на огромных грузовиках, чтобы привезти все для подворий.

11 июля участники также покажут свои визитки и кулинарные способности.

 
 
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  Пять самых хозяйственных, ловких, умелых, сплоченных, дружных семей из Гродненской, Могилевской, Витебской, Гомельской и Брестской областей собрались 10 июля в...
 
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