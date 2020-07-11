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Видео, где щенок засыпает под колыбельную маленькой девочки, умилило Сеть

11.07.2020 14:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Видео, где щенок засыпает под колыбельную маленькой девочки, умилило Сеть

В интернете появилось видео, продолжающее набирать популярность и вызывающее умиление. Автор видео указала, что щенку золотистого ретривера, который заснул на коленях у девочки, всего три недели.

Как оказалось, убаюкать маленького щенка проще простого. На видео можно наблюдать, как девочка поет колыбельную своему щенку, закутанному в махровый плед. Довольно быстро питомца сморил сон, что вызвало умиление у пользователей Сети. Известно, что для правильного развития новорожденным щенкам нужно спать 18-20 часов в день.


За три дня видео собрало почти шестьсот тысяч просмотров и более 20 тысяч лайков. Есть почему-то и дизлайки – их около 1,5 тысячи. Комментаторы отреагировали восторженно, многие отметили, что это самое милое видео, которое они когда-либо наблюдали.

 

Фото: labsafeharbor, Pixabay

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В интернете появилось видео, продолжающее набирать популярность и вызывающее умиление. Автор видео указала, что щенку золотистого ретривера, который заснул на...
 
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