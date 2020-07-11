Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в июне больше всего подорожали картофель и морковь, подешевели помидоры и огурцы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.





Картофель подорожал на 50,48%, морковь - на 32,64%, свекла - на 26,47%, яблоки - на 22,4%, свежая белокочанная капуста - на 15,14%. Подешевели свежие помидоры (на 22,39%) и огурцы (на 17,96%), чеснок (на 16,98%), сладкий перец (на 14,26%).

В целом овощи стали дешевле на 9,04%, фрукты подорожали на 6,28%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,36%.

Обеды в столовой стали дороже на 0,95%, в ресторане и кафе - на 0,36%, фастфуд - на 0,24%.

Табачные изделия поднялись в цене на 0,24%, алкогольные напитки подорожали на 0,25%.

Непродовольственные товары в июне стали дешевле на 0,17%. Одежда подешевела на 1,82%, обувь подорожала на 0,58%, стройматериалы стали дороже на 0,3%, электротовары дешевле на 0,33%, медикаменты поднялись в цене на 0,63%. Мебель стала дороже на 0,37%, топливо - на 0,01%.

Стоимость услуг повысилась на 0,37%. Подорожали услуги дошкольных учреждений (на 9,54%) и санитарно-оздоровительные услуги (на 6,67%). На 4,24% подешевели услуги гостиниц, на 1,02% - услуги внутреннего туризма.