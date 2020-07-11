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Пытавшегося украсть Хартию вольностей британца приговорили к тюремному сроку
Источник материала: ОНТ
Суд британского города Солсбери приговорил 47-летнего Марка Ройдена к четырем годам лишения свободы, за совершенную им два года назад попытку украсть из Солсберийского собора экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года. Об этом
Мужчину признали виновным в нанесении ущерба и попытке кражи. Сам инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в октябре 2018 года, когда Ройден включил в соборе пожарную сигнализацию и, воспользовавшись возникшей неразберихой, попытался разбить ящик из двойного стекла, в котором хранился исторический документ. Злоумышленнику удалось разбить первый уровень стекла, однако очевидцы происшествия не растерялись и схватили преступника, прежде чем ему удалось добраться до документа.
Общую сумму ущерба, нанесенного действиями Ройдена, суд оценил в 14 тыс. фунтов стерлингов.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
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Суд британского города Солсбери приговорил 47-летнего Марка Ройдена к четырем годам лишения свободы, за совершенную им два года назад попытку украсть из...
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