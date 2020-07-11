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Пытавшегося украсть Хартию вольностей британца приговорили к тюремному сроку

11.07.2020 14:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пытавшегося украсть Хартию вольностей британца приговорили к тюремному сроку

Суд британского города Солсбери приговорил 47-летнего Марка Ройдена к четырем годам лишения свободы, за совершенную им два года назад попытку украсть из Солсберийского собора экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Великобритании.

Мужчину признали виновным в нанесении ущерба и попытке кражи. Сам инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в октябре 2018 года, когда Ройден включил в соборе пожарную сигнализацию и, воспользовавшись возникшей неразберихой, попытался разбить ящик из двойного стекла, в котором хранился исторический документ. Злоумышленнику удалось разбить первый уровень стекла, однако очевидцы происшествия не растерялись и схватили преступника, прежде чем ему удалось добраться до документа. 

Общую сумму ущерба, нанесенного действиями Ройдена, суд оценил в 14 тыс. фунтов стерлингов.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов 

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Суд британского города Солсбери приговорил 47-летнего Марка Ройдена к четырем годам лишения свободы, за совершенную им два года назад попытку украсть из...
 
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