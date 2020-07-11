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В Беларуси в 2019 году родились более 1000 двойняшек и 15 тройняшек

11.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более тысячи двойняшек и 15 тройняшек появились на свет в Беларуси в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в 2019 году родились более 1000 двойняшек и 15 тройняшек

Всего же по данным Белстата в 2019-м в нашей стране родились 87 602 ребенка. Данные о демографической ситуации сегодня публикуют во многих государствах. 11 июля – Всемирный день народонаселения.

В Беларуси в 2019 году родились более 1000 двойняшек и 15 тройняшек

Сегодня в 44 странах планеты реализуется политика повышения рождаемости, и Беларусь входит в этот список. Среди основных мер – качественная медицинская помощь и финансовая поддержка семей с детьми. Так, родителям положено пособие на воспитание детей до 3-х лет, единовременные выплаты, субсидии и льготные кредиты на строительство жилья. Среди новых видов поддержки – введение отцовского отпуска при рождении ребенка, а также программа семейного капитала.

В Беларуси в 2019 году родились более 1000 двойняшек и 15 тройняшек

Людмила Кеда, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:
Цифры материнской смертности за прошлый год – 1,1 на 100 тысяч живорожденных. Самый низкий показатель среди стран СНГ и среди значительного количества стран мира. Показатель младенческой смертности в прошлом году составил 2,4 промилле – это тоже один из самых низких показателей.

Нашим женщинам предоставлена помощь именно высококвалифицированных врачей. Кроме того, создание разноуровневой системы помощи (пациентка, в зависимости от патологии, переводится на более высокий уровень оказания помощи) тоже способствует тому, что сохраняется здоровье женщины, сохраняется здоровье новорожденного.

В Беларуси в 2019 году родились более 1000 двойняшек и 15 тройняшек

Защита материнства и детства стала одной из основных задач государственной политики. Практически все женщины пользуются возможностью получения дородовой и послеродовой медицинской помощи. При этом каждая будущая мама проходит предобортное консультирование.

В Беларуси в 2019 году родились более 1000 двойняшек и 15 тройняшек

По данным 2019 года таким методом удалось сохранить более 5 000 жизней новорожденных. В мировом рейтинге наша страна занимает 25-ю позицию среди самых комфортных для материнства.

Люди в материале: Людмила Кеда

 
 
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Новости Беларуси. Более тысячи двойняшек и 15 тройняшек появились на свет в Беларуси в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего же по данным...
 
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