Источник материала: ОНТ

Одобрены изменения в проект соглашения с Россией о предоставлении кредита для БелАЭС – соответствующий указ подписал Президент

Документ станет основой для переговоров правительства. Внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания протоколов, завершены с обеих сторон. Напомним, ввод первого энергоблока белорусской АЭС запланирован в нынешнем году, второго – в следующем. По сути, на станции началась подготовка к полномасштабным пусконаладочным работам.

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