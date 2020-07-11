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Восьмиклассник испугался грозы и заблудился в лесу: родители вызвали спасателей

11.07.2020 16:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Восьмиклассник испугался грозы и заблудился в лесу: родители вызвали спасателей

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что за минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на поиски тех, кто потерялся в лесах, пишет БЕЛТА.

10 июля вечером спасателям поступило сообщение о том, что возле деревни Полоневичи в Дзержинском районе пенсионер пропал в лесу. В этот же день сотрудники МЧС выезжали в лесной массив возле деревни Оземля в Октябрьском районе, где заблудились женщина и мужчина, а вечером искали еще одну женщину, которая заблудилась в лесу возле деревни Козловичи Барановичского района. Спасатели, сотрудники МВД и работники лесхозов были задействованы для поисковых работ. Всех пропавших нашли, в медпомощи они не нуждались.

Поздно вечером поступило еще одно сообщение о том, что в лесу вблизи деревни Свериново Столбцовского района потерялся ребенок - восьмиклассник из Минска. Около 17 часов на прогулке он испугался грозы, убежал в лес и заблудился. Родители сначала сами искали мальчика, а потом вызвали спасателей и милицию. Сотрудники МЧС, МВД, местные жители участвовали в поисковой операции. Однако около 23:00 подросток сам вышел из леса, в медпомощи он не нуждался.

Собираясь в лес, МЧС рекомендует брать с собой воду, небольшой запас еды, нож и спички, а также заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства.

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Теги: Минск
 
 
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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что за минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на поиски тех, кто потерялся в лесах, пишет БЕЛТА. 10 июля...
 
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