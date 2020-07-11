В Минске прошел 13-й съезд компартии Беларуси

Источник материала: ОНТ

Минске прошел 13-й съезд компартии Беларуси" class="one-news__figure-img">

В Минске прошел 13-й съезд коммунистической партии Беларуси.

Говорили о сохранении той модели социального устройства, которая уже существует. Такие идеалы перекликаются с убеждениями коммунистов – партия бережно хранит свою историю и выступает за развитие экономического потенциала страны и рост благосостояния белорусов.

На 13-й съезд компартии приехали делегаты со всей страны около 250 человек. По традиции молодые коммунисты получили партийные билеты.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram