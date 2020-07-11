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В Минске прошел 13-й съезд компартии Беларуси
Источник материала: ОНТМинске прошел 13-й съезд компартии Беларуси" class="one-news__figure-img">
В Минске прошел 13-й съезд коммунистической партии Беларуси.
Говорили о сохранении той модели социального устройства, которая уже существует. Такие идеалы перекликаются с убеждениями коммунистов – партия бережно хранит свою историю и выступает за развитие экономического потенциала страны и рост благосостояния белорусов.
На 13-й съезд компартии приехали делегаты со всей страны около 250 человек. По традиции молодые коммунисты получили партийные билеты.
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В Минске прошел 13-й съезд коммунистической партии Беларуси. Говорили о сохранении той модели социального устройства, которая уже существует. Такие идеалы...
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