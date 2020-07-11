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В Минске прошел 13-й съезд компартии Беларуси

11.07.2020 16:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске прошел 13-й съезд коммунистической партии Беларуси. 

Говорили о сохранении той модели социального устройства, которая уже существует. Такие идеалы перекликаются с убеждениями коммунистов – партия бережно хранит свою историю и выступает за развитие экономического потенциала страны и рост благосостояния белорусов.

На 13-й съезд компартии приехали делегаты со всей страны около 250 человек. По традиции молодые коммунисты получили партийные билеты. 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел 13-й съезд коммунистической партии Беларуси.  Говорили о сохранении той модели социального устройства, которая уже существует. Такие идеалы...
 
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