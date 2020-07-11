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На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб
11.07.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 11 июля 2020 года, на спуске с Кобринского моста по направлению к центру. Автомобиль столкнулся со световой опорой.
По предварительной информации: 72-летний водитель «Мерседеса» двигался по улице Нефтяной. При выезде со второстепенной дороги на главную (проспект Машерова), водитель не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ», под управлением 29-летнего водителя, произошло столкновение.
От удара «Мерседес» заехал на бордюр и врезался в столб.
В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
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