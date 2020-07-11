На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 11 июля 2020 года, на спуске с Кобринского моста по направлению к центру. Автомобиль столкнулся со световой опорой.





По предварительной информации: 72-летний водитель «Мерседеса» двигался по улице Нефтяной. При выезде со второстепенной дороги на главную (проспект Машерова), водитель не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ», под управлением 29-летнего водителя, произошло столкновение.





От удара «Мерседес» заехал на бордюр и врезался в столб.





В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.











