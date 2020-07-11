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На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб

11.07.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 11 июля 2020 года, на спуске с Кобринского моста по направлению к центру. Автомобиль столкнулся со световой опорой.

На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб

По предварительной информации: 72-летний водитель «Мерседеса» двигался по улице Нефтяной. При выезде со второстепенной дороги на главную (проспект Машерова), водитель не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ», под управлением 29-летнего водителя, произошло столкновение.

На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб

От удара «Мерседес» заехал на бордюр и врезался в столб.

На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб

В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб

На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб

На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб

На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб

На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб

На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб
На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб

На спуске в Кобринского моста сегодня Mercedes въехал в столб

 
 
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  ДТП произошло сегодня, 11 июля 2020 года, на спуске с Кобринского моста по направлению к центру. Автомобиль столкнулся со световой опорой. По предварительной...
 
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