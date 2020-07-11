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3-5 чашек в день просто необходимы. Доказана польза кофе для людей с заболеваниями печени

11.07.2020 18:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3-5 чашек в день просто необходимы. Доказана польза кофе для людей с заболеваниями печени

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что натуральный кофе полезен при болезнях печени, а еще он снижает риск возникновения аритмии и инфарктов, пишет радио Sputnik.

У людей с гипертонией, употребляющих кофе не впервые и адаптированных к нему, напиток не вызывает дальнейшего повышения давления, рассказал врач.

Телеведущий также добавил, что есть ряд научных работ, в которых говорится - регулярное употребление кофе снижает риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов и аритмии.


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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что натуральный кофе полезен при болезнях печени, а еще он снижает риск возникновения аритмии и...
 
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