|
3-5 чашек в день просто необходимы. Доказана польза кофе для людей с заболеваниями печени
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что натуральный кофе полезен при болезнях печени, а еще он снижает риск возникновения аритмии и инфарктов,
У людей с гипертонией, употребляющих кофе не впервые и адаптированных к нему, напиток не вызывает дальнейшего повышения давления, рассказал врач.
Телеведущий также добавил, что есть ряд научных работ, в которых говорится - регулярное употребление кофе снижает риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов и аритмии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что натуральный кофе полезен при болезнях печени, а еще он снижает риск возникновения аритмии и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)