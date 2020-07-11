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Победителем конкурса «Властелин села-2020» стала семья Зубко
Источник материала: ОНТ
Итоги республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2020» подвели в Александрии. Лучшей стала семья Зубко из Витебской области.
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Итоги республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2020» подвели в Александрии. Лучшей стала семья Зубко из Витебской области....
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