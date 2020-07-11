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Каникулы в поле и «Павлинка» в Окопах. Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные темы...
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