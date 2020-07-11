ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

11.07.2020 19:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Беларусь идёт похолодание, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется под властью холодного атмосферного фронта. Вслед за ним с северо-запада Европы начнёт распространяться холодная воздушная масса.

Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета:
Предстоящая рабочая неделя, к сожалению, теплом не порадует. Прохладные воздушные массы, поступающие с севера Европы будут удерживать температурный фон на 2-5 ниже климатической нормы. В ночные часы воздух будет выхолаживаться до +8 +15. Дневной фон температур, в основном, будет находиться в пределах от +17 до +23. В отдельные дни по югу воздух будет прогреваться до +24 +26. Также не обойдётся без кратковременных дождей, в отдельные дни местами по республике прогремят грозы.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Марина Грицкевич

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусь идёт похолодание, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется под властью холодного атмосферного фронта. Вслед за ним с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каникулы в поле и «Павлинка» в Окопах. Анонс программы «Неделя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика