|
Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В Беларусь идёт похолодание, рассказали в программе
Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусь идёт похолодание, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется под властью холодного атмосферного фронта. Вслед за ним с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)