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Прямые телефонные линии: за 3 часа от жителей столичного региона поступило 30 звонков
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжается практика прямых телефонных линий.
На вопросы жителей столичного региона ответил заместитель председателя Минского облисполкома. За 3 часа поступило более 30 звонков. Основная тема обращений – развитие инфраструктуры и сфера ЖКХ. Беспокоил многих и дорожный вопрос – здесь обещали разобраться.
Прозвучали сегодня и личные вопросы, например, с просьбой помочь в трудоустройстве своего сына обратилась жительница Солигорского района. Запрос уже отправлен в местный исполком.
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В Беларуси продолжается практика прямых телефонных линий. На вопросы жителей столичного региона ответил заместитель председателя Минского облисполкома. За 3...
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