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Прямые телефонные линии: за 3 часа от жителей столичного региона поступило 30 звонков

11.07.2020 19:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прямые телефонные линии: за 3 часа от жителей столичного региона поступило 30 звонков

В Беларуси продолжается практика прямых телефонных линий. 


На вопросы жителей столичного региона ответил заместитель председателя Минского облисполкома. За 3 часа поступило более 30 звонков. Основная тема обращений – развитие инфраструктуры и сфера ЖКХ. Беспокоил многих и дорожный вопрос – здесь обещали разобраться.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Минского облисполкома: «Практически все поручения, которые поступают на прямые линии в облисполком, находятся на постоянном контроле. Есть вопросы, которые можно решить в течение нескольких дней, есть вопросы, которые требуют более глубоко и детального изучения, даже вплоть до того, что изменения в некоторые нормы законодательства».

Прозвучали сегодня и личные вопросы, например, с просьбой помочь в трудоустройстве своего сына обратилась жительница Солигорского района. Запрос уже отправлен в местный исполком. 

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В Беларуси продолжается практика прямых телефонных линий.  На вопросы жителей столичного региона ответил заместитель председателя Минского облисполкома. За 3...
 
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