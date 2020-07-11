Прямые телефонные линии: за 3 часа от жителей столичного региона поступило 30 звонков

Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжается практика прямых телефонных линий.





На вопросы жителей столичного региона ответил заместитель председателя Минского облисполкома. За 3 часа поступило более 30 звонков. Основная тема обращений – развитие инфраструктуры и сфера ЖКХ. Беспокоил многих и дорожный вопрос – здесь обещали разобраться.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Минского облисполкома: «Практически все поручения, которые поступают на прямые линии в облисполком, находятся на постоянном контроле. Есть вопросы, которые можно решить в течение нескольких дней, есть вопросы, которые требуют более глубоко и детального изучения, даже вплоть до того, что изменения в некоторые нормы законодательства».

Прозвучали сегодня и личные вопросы, например, с просьбой помочь в трудоустройстве своего сына обратилась жительница Солигорского района. Запрос уже отправлен в местный исполком.

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