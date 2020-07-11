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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии Гродненского региона вышли в лидеры по урожайности озимого ячменя Тема уборочной сейчас самая актуальная. И это понятно. Ведь от подготовки и работы аграриев зависит наша продовольственная безопасность. Здесь важно отметить: мы...

Тема уборочной сейчас самая актуальная. И это понятно. Ведь от подготовки и работы аграриев зависит наша продовольственная безопасность. Здесь важно отметить: мы обеспечиваем свой внутренний рынок на 100%. А значит можем заработать и на экспорте. Спрос есть. А у нас есть возможности. Немного цифр. Аграрии Гродненского региона вышли в лидеры по урожайности озимого ячменя - 60 центнеров с гектара.А в хозяйстве "Прогресс-Вертелишки" и вовсе отмечают рекордную планку в 121 центнер с гектара. Как здесь уверяют: никаких особых секретов - только строгое соблюдение технологии, подкрепленное хорошей погодой.По всей стране уборка озимого ячменя подходит к завершению. На полях осталось менее 20% посевов. Намолочено почти 80 тысяч тонн - это уже на 30 тысяч превышает результат прошлого года. Выросла и общая урожайность. Массовая уборка зерновых и рапса при благоприятной погоде может стартовать уже на следующей неделе.