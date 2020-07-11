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Волейболисты сборной Беларуси проводят тренировочный сбор
Источник материала: ОНТ
Мужская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к январской квалификации чемпионата Европы. Команда проводит тренировочный сбор в Мяделе.
Под руководством главного тренера Виктора Бекши работают 14 игроков. Это представители белорусских клубов. Легионерам предоставлен отдых для восстановления. Тренировочный сбор направлен в основном на физическую подготовку, поэтому все занятия проводятся на открытом воздухе.
Сбор завершится 14 июля. Затем игроки вернутся в свои клубы. Старт нового сезона – в сентябре, когда в матче за Суперкубок страны сойдутся солигорский «Шахтер» и минский «Строитель».
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Мужская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к январской квалификации чемпионата Европы. Команда проводит тренировочный сбор в Мяделе. Под...
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