Волейболисты сборной Беларуси проводят тренировочный сбор

Источник материала: ОНТ

Мужская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к январской квалификации чемпионата Европы. Команда проводит тренировочный сбор в Мяделе.

Под руководством главного тренера Виктора Бекши работают 14 игроков. Это представители белорусских клубов. Легионерам предоставлен отдых для восстановления. Тренировочный сбор направлен в основном на физическую подготовку, поэтому все занятия проводятся на открытом воздухе.

Сбор завершится 14 июля. Затем игроки вернутся в свои клубы. Старт нового сезона – в сентябре, когда в матче за Суперкубок страны сойдутся солигорский «Шахтер» и минский «Строитель».

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