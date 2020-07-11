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Работает общественная приемная
11.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 14 июля по 8 августа текущего года к работе общественной приемной РОО «Белая Русь» присоединится депутатский корпус Вороновщины.
Работа приемной будет организована по следующему графику: вторник, четверг — с 17.00 до 19.00; суббота — с 10.00 до 12.00.
Напоминаем, общественная приемная РОО «Белая Русь» размещается по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 34 (райисполком), 3 этаж, кабинет 42.
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С 14 июля по 8 августа текущего года к работе общественной приемной РОО «Белая Русь» присоединится депутатский корпус Вороновщины. Работа приемной будет...
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