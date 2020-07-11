Легендарный российский хоккеист Павел Дацюк подписал новый контракт с «Автомобилистом»

Источник материала: ОНТ

Легендарный российский хоккеист Павел Дацюк продолжит карьеру. Нападающий заключил новый контракт с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Уже через несколько дней Дацюку исполнится 42 года, но он по-прежнему в отличной форме. Среди многочисленных достижений хоккеиста – золото Олимпийских игр и чемпионата мира, два Кубка Стенли, а также Кубок Гагарина, который он выиграл с питерским СКА. «Автомобилист» – родной клуб для Павла Дацюка, который является воспитанником екатеринбургского хоккея. Срок нового контракта игрока рассчитан на один сезон.

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