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Легендарный российский хоккеист Павел Дацюк подписал новый контракт с «Автомобилистом»

11.07.2020 21:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Легендарный российский хоккеист Павел Дацюк подписал новый контракт с «Автомобилистом»

Легендарный российский хоккеист Павел Дацюк продолжит карьеру. Нападающий заключил новый контракт с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Уже через несколько дней Дацюку исполнится 42 года, но он по-прежнему в отличной форме. Среди многочисленных достижений хоккеиста – золото Олимпийских игр и чемпионата мира, два Кубка Стенли, а также Кубок Гагарина, который он выиграл с питерским СКА. «Автомобилист» – родной клуб для Павла Дацюка, который является воспитанником екатеринбургского хоккея. Срок нового контракта игрока рассчитан на один сезон.

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Легендарный российский хоккеист Павел Дацюк продолжит карьеру. Нападающий заключил новый контракт с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Уже через несколько дней...
 
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