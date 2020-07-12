Праздник «Купалье» проходит в Беларуси на берегу Днепра

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжают отмечать «Купалье». Народные гуляния будут идти всю ночь и продолжатся еще и завтра. За ходом праздника наблюдает корреспондент телеканала «МИР24» Алексей Потапович.

Международный фестиваль «Купалье. Александрия собирает друзей». Праздник традиционно отмечают на берегу Днепра. Несмотря на поздний час народные гуляния идут полным ходом.

Музыка на празднике звучит с самого утра, гуляния шли целый день – здесь можно было пройтись по национальным подворьям, отведать колоритной местной кухни, понаблюдать за работой народных мастеров. А вечером действо переместилось на главную сцену, там дали гала-концерт: современные светомузыкальные технологии и народные традиции сошлись вместе.

Президент Беларуси приезжает сюда уже одиннадцатый год подряд с момента основания праздника на его малой родине . По традиции глава государства открывает вечер.

«Рад, что мы сегодня собрались здесь вместе. Посмотрели друг другу в глаза, поговорили со старыми товарищами, обрели новых друзей. Такую прекрасную возможность вот уже более десяти лет дает нам этот народный фестиваль с удивительно теплой, доброй и светлой атмосферой», – рассказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Он также напомнил, что нынешний год завершает трилогию малой Родины – за это время многие небольшие городки, деревеньки и села Беларуси буквально преобразились.

«Оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами для родной земли. Вспомните, какой она была еще два-три года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране», – отметил глава государства.

После концерта состоится праздничный салют. Людей здесь очень много, как белорусов, так и гостей из-за рубежа. Несмотря на конец вечера, никто не расходится – впереди еще вся ночь: дискотека и народные гуляния.

Завтра праздник продолжится, также будут работать торговые ряды, пройдут концерты и выступления артистов, здесь же, на свежем воздухе, будет проведено несколько официальных мероприятий.