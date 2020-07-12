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Праздник «Купалье» проходит в Беларуси на берегу Днепра
12.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжают отмечать «Купалье». Народные гуляния будут идти всю ночь и продолжатся еще и завтра. За ходом праздника наблюдает корреспондент телеканала «МИР24» Алексей Потапович.
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Музыка на празднике звучит с самого утра, гуляния шли целый день – здесь можно было пройтись по национальным подворьям, отведать колоритной местной кухни, понаблюдать за работой народных мастеров. А вечером действо переместилось на главную сцену, там дали гала-концерт: современные светомузыкальные технологии и народные традиции сошлись вместе.
Президент Беларуси приезжает сюда уже одиннадцатый год подряд с момента основания праздника
Он также напомнил, что нынешний год завершает трилогию малой Родины – за это время многие небольшие городки, деревеньки и села Беларуси буквально преобразились.
«Оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами для родной земли. Вспомните, какой она была еще два-три года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране», – отметил глава государства.После концерта состоится праздничный салют. Людей здесь очень много, как белорусов, так и гостей из-за рубежа. Несмотря на конец вечера, никто не расходится – впереди еще вся ночь: дискотека и народные гуляния.
Завтра праздник продолжится, также будут работать торговые ряды, пройдут концерты и выступления артистов, здесь же, на свежем воздухе, будет проведено несколько официальных мероприятий.
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Праздник «Купалье» проходит в Беларуси на берегу Днепра
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