Он был бесстрашным разведчиком… Рассказ о нашем земляке

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижане, интересующиеся историей района и событиями Великой Отечественной войны на его территории, попросили рассказать в газете о партизане Яне Рачковском, который был награжден медалью «За боевые заслуги», а позже, в мирные дни, орденом Ленина.

Источники, к которым мы обратились, — сайт partizany.by, историко-документальная хроника «Память. Несвижский район» и публикации Виктории Жукевич-Дзивоты, члена Общества несвижан в Польше.

Родился Иван Александрович Рачковский в 1922 году в имении Заозерное (Заозерье) Несвижского района Барановичской области. До 1939 года, т.е. воссоединения Беларуси, вместе с отцом батрачил в имении князя Радзивилла.

Когда началась Великая Отечественная война, юноша смог установить связь с партизанским отрядом имени Щорса бригады им. Ворошилова, которая действовала на территории Копыльского и Несвижского районов, а затем ушел в отряд. Он был смелым и бесстрашным, поэтому и стал командиром отделения разведки отряда им. Щорса, а позже возглавил разведчиков штаба 27-й бригады им. Чапаева. Ян Рачковский имел псевдоним Орлов. Вот как вспоминал о нем комиссар отряда Орищук: «Уважением и любовью всего отряда пользовался Ян Рачковский («Орлов»). Этот скромный и немного застенчивый юноша отличался необыкновенной смелостью, находчивостью и энергией. Будучи разведчиком, он часто проникал в горнизоны, в отдаленные села и добывал ценные сведения о дислокации врага и его замыслах. Его донесения были лаконичны и предельно правдивы.





Иногда Ян был не по годам угрюм и задумчив. Это случалось в моменты, когда фашисты истребляли местное население, среди которого были хорошо знакомые ему люди, когда над деревнями клубился дым пожарищ. В такие минуты он рвался в бой. На счету Яна Рачковского много славных боевых дел. Кроме разведки, он участвовал в засадах, в операциях по разгрому гарнизонов противника, в «рельсовой войне».

Хорошо помню день, когда на партийном собрании решался вопрос о приеме Яна Рачковского кандидатом в члены партии. Мнение коммунистов было единодушным. Наш боевой друг и верный товарищ был принят в ряды Коммунистической партии».

Из воспоминаний партизана отряда имени Пономаренко бригады им. Чапаева: «Наш отряд разгромил противника в деревне Сейловичи, в бывшем имении Радзивилла в Несвиже. Последняя операция была организована Яном Рачковским («Орловым»). Знал он там каждую пядь земли. В Несвиже проживала мать Рачковского; она передавала ему необходимую информацию… Уничтожив охрану, мы захватили в имении 40 лошадей с повозками. Поднятые по тревоге немцы обстреляли нас, когда мы отъехали километра на три от имения. Но под прикрытием темноты партизаны были неуязвимы».

На сайте partizany.by мы открыли несколько наградных листов Ивана Александровича Рачковского. Представляя его к правительственной награде, командир и комиссар отряда им. Щорса перечислили заслуги партизана. Помимо названных выше, упоминается пленение им полицейского в д. Славково и доставка в партизанский штаб, подрыв железнодорожного полотна на участке Городея — Столбцы.

«9.11.1943 г., выполняя задание командования по разведке, тов. Орлов с тремя другими разведчиками был окружен полицией в д. Трухановичи. Проявляя мужество и отвагу, тов. Орлов метким оружейным огнем прервал цепь окружения полицейских, прикрыл выход из окружения и отход раненого командира отделения Еременко. В результате отваги тов. Орлова разведчики полностью вышли из окружения и прибыли в отряд», — говорилось в этом документе.

Представляя Рачковского к награждению медалью «Партизану Отечественной войны» ІІ степени, заместитель начальника белорусского штаба партизанского движения подполковник Романов и старший помощник начальника отдела кадров майор Смирнов писали: «За время пребывания в отряде участвовал в 15 крупных боях с немецкими захватчиками, проводимых отрядом, эскадроном, взводом и отделением. Имеет на своем счету 15 человек убитых немецких солдат и офицеров, взял в плен 1 полицейского, подорвал 3 автомашины с живой силой противника…

Проводил агитационно-массовую работу среди местного населения польской национальности в глубоком тылу врага, не считаясь ни с обстановкой, ни со временем».

Когда Красная Армия освободила Белоруссию от фашистов, Ян Рачковский, поляк по национальности, 5 июля 1944 года поступил на службу в 1-ю Польскую армию Войска Польского. Освобождал от оккупантов белорусские и польские земли.

После Великой Отечественной войны Ян Рачковский окончил военное летное училище и Военно-воздушную академию. Служил в польской авиации командиром авиазвена, эскадрильи, авиаполка, воздушной дивизии. С 1957 по 1963 годы он — командующий Операционной Авиацией, в 1963 — 1967 гг. — Главный инспектор авиации, в 1967 — 1972 гг. — командующий Авиавойсками Польши. В 1969 — 72 годах генерал Рачковский являлся депутатом Сейма V созыва. С 1972 по 1982 годы он — вице-министр транспорта и коммуникаций. В 1982 — 1987 годах работал Генеральным Консулом Польской Народной Республики в Минске.

В 1966 г. по приглашению Комитета ветеранов войны СССР в Москву приезжала польская делегация. Возглавлял ее генерал Ян Рачковский. Встречали гостей председатель Комитета Маршал Советского Союза Тимошенко и ответственный секретарь Комитета Маресьев. В начале 90-х годов Ян Рачковский приезжал в Сейловичи к своему боевому товарищу, бывшему партизану Ивану Некрашу — отдать дань памяти и уважения. Они вместе посетили могилу погибших в боях Великой Отечественной братьев Ивана Адамовича — Адама и Станислава, и их отца Адама Ивановича, которого фашисты расстреляли за то, что сыновья воевали в партизанах.

«Зашел он ко мне. Посидели, всё вспоминали. Вместе поплакали», — так рассказывал позже И.А. Некраш корреспонденту «районки».

Фашистская оккупация была общей бедой людей разных национальностей. И борьба с захватчиками стала одним общим делом.

Уроженец Несвижчины, посвятивший свою юность борьбе с фашизмом на родной земле, Ян Рачковский ушел из жизни в 2003 году. Похоронен он в Варшаве.

Тамара ПРАЛЬ-ГУЛЬ.

Фото из архива редакции

и сайта partizany.by.