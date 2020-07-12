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Взрыв прогремел на химзаводе в Китае (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Китае на химическом заводе на северо-западе провинции Ляонин в субботу вечером прогремел взрыв. Об этом
ЧП произошло около половины девятого вечера по местному времени. Сообщается, что взрывной волной выбило стекла близлежащих зданий.
По данным агентства «Синьхуа», предварительно сообщается о 17 пострадавших, которым оказали помощь и госпитализировали.
Фото: РИА Новости / Анна Раткогло
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В Китае на химическом заводе на северо-западе провинции Ляонин в субботу вечером прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. ЧП произошло...
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