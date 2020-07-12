Взрыв прогремел на химзаводе в Китае (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Китае на химическом заводе на северо-западе провинции Ляонин в субботу вечером прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

ЧП произошло около половины девятого вечера по местному времени. Сообщается, что взрывной волной выбило стекла близлежащих зданий.

По данным агентства «Синьхуа», предварительно сообщается о 17 пострадавших, которым оказали помощь и госпитализировали.





Фото: РИА Новости / Анна Раткогло

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