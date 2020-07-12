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Старший сын Бэкхема сделал предложение дочери миллиардера
Источник материала: ОНТ
В Сети началось активное обсуждение возможной свадьбы старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм, который сделал предложение своей возлюбленной Николе Пельтц.
О помолвке стало известно из Instagram Бруклина Бекхэма: он опубликовал совместное фото со своей избранницей.
Аналогичное фото опубликовала в своем аккаунте Никола.
Новость о помолвке и ранее появлялась в СМИ, но возлюбленные никак не подтверждали эту информацию. До этой новости 21-летний Бруклин и 25-летняя Никола встречались на протяжении 10 месяцев.
Никола Пельтц является дочерью американского миллиардера Нельсона Пельтца и снимается в кино. Среди ее ролей – персонажи из кинокартин «Право на убийство», «Трансформеры 4: Эпоха истребления», «Повелитель стихий».
Фото:
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В Сети началось активное обсуждение возможной свадьбы старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм, который сделал предложение своей возлюбленной Николе Пельтц. О...
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