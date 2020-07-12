Старший сын Бэкхема сделал предложение дочери миллиардера

Источник материала: ОНТ

В Сети началось активное обсуждение возможной свадьбы старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм, который сделал предложение своей возлюбленной Николе Пельтц.

О помолвке стало известно из Instagram Бруклина Бекхэма: он опубликовал совместное фото со своей избранницей.

«Две недели назад я сделал предложение моей родственной душе, и она сказала «Да!». Я самый счастливый человек в мире. Обещаю быть лучшим мужем и отцом!», - подписал снимок владелец страницы.

Аналогичное фото опубликовала в своем аккаунте Никола.

«Ты сделал меня самой счастливой девушкой на свете. Хочу провести всю свою жизнь рядом с тобой. Твоя любовь — самый ценный подарок», - подписала снимок она.

Новость о помолвке и ранее появлялась в СМИ, но возлюбленные никак не подтверждали эту информацию. До этой новости 21-летний Бруклин и 25-летняя Никола встречались на протяжении 10 месяцев.

Никола Пельтц является дочерью американского миллиардера Нельсона Пельтца и снимается в кино. Среди ее ролей – персонажи из кинокартин «Право на убийство», «Трансформеры 4: Эпоха истребления», «Повелитель стихий».

Фото: Instagram Бруклина Бекхэма





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram