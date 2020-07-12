Под Гомелем десятилетний мальчик утонул в реке

Источник материала: ОНТ

В Гомельском районе на реке Ипуть возле агрогородка Улуковье утонул десятилетний мальчик. Об этом сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла 11 июля. Сообщение о ребенке спасатели получили в 17:05. Обнаружили и извлекли из воды мальчика 2010 года рождения работники ОСВОД. Утонувший ребенок был учащимся жлобинской школы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

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