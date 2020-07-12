Лукашенко: Не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой и мирной стране

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Возвращением к истокам национальных традиций назвал президент Александр Лукашенко праздник «Купалье» . Фестиваль проходит в агрогородке Александрия.Там можно познакомиться с белорусскими обычаями различных эпох. А также посетить город мастеров, в котором собрались ремесленники из всех уголков страны, сообщает «МИР 24».

Музыка звучит с самого утра. А народные гуляния идут целый день. Гости фестиваля могут пройтись по национальным подворьям, отведать колоритной местной кухни, понаблюдать за работой народных мастеров. Особенность праздника в этом году – конкурс народных костюмов. На открытие торжества ежегодно приезжает президент Беларуси.

«Оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами для родной земли. Вспомните, какой она была еще два-три года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране», – сказал президент.

Первый день фестиваля закончился необычным гала-концертом. Организаторы совместили современные светомузыкальные технологии и народные традиции. Сегодня участников мероприятия ждут призы и награды.