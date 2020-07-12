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Лукашенко: Не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой и мирной стране
12.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Возвращением к истокам национальных традиций назвал президент Александр Лукашенко
Музыка звучит с самого утра. А народные гуляния идут целый день. Гости фестиваля могут пройтись по национальным подворьям, отведать колоритной местной кухни, понаблюдать за работой народных мастеров. Особенность праздника в этом году – конкурс народных костюмов. На открытие торжества ежегодно приезжает президент Беларуси.
«Оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами для родной земли. Вспомните, какой она была еще два-три года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране», – сказал президент.
Первый день фестиваля закончился необычным гала-концертом. Организаторы совместили современные светомузыкальные технологии и народные традиции. Сегодня участников мероприятия ждут призы и награды.
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