Сильный ветер повредил более 20 домов в трех районах Беларуси

Источник материала: ОНТ

Порывистый ветер нанес повреждения 24 домам в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, настигший республику в пятницу и субботу грозовой фронт с порывами ветра до 15 метров в секунду нанес серьезные повреждения в трех населенных пунктах в Слуцком (Минская область), Горецком (Могилевская область) и Калинковичском районах (Гомельская область).

В Министерстве уточнили, что сильным ветром оказалась повреждена кровля кровли восьми жилых домов, одного объекта соцкультбыта и 15 зданий сельскохозяйственного назначения.

Сейчас ведутся восстановительные работы. Сообщается, что никто не пострадал.





Фото: БелТа (архивное)

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