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Сильный ветер повредил более 20 домов в трех районах Беларуси

12.07.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильный ветер повредил более 20 домов в трех районах Беларуси

Порывистый ветер нанес повреждения 24 домам в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. 

По данным ведомства, настигший республику в пятницу и субботу грозовой фронт с порывами ветра до 15 метров в секунду нанес серьезные повреждения в трех населенных пунктах в Слуцком (Минская область), Горецком (Могилевская область) и Калинковичском районах (Гомельская область).

В Министерстве уточнили, что сильным ветром оказалась повреждена кровля кровли восьми жилых домов, одного объекта соцкультбыта и 15 зданий сельскохозяйственного назначения.

Сейчас ведутся восстановительные работы. Сообщается, что никто не пострадал.


Фото: БелТа (архивное)

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Порывистый ветер нанес повреждения 24 домам в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.  По данным...
 
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