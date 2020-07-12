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Сильный ветер повредил более 20 домов в трех районах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Порывистый ветер нанес повреждения 24 домам в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах. Об этом
По данным ведомства, настигший республику в пятницу и субботу грозовой фронт с порывами ветра до 15 метров в секунду нанес серьезные повреждения в трех населенных пунктах в Слуцком (Минская область), Горецком (Могилевская область) и Калинковичском районах (Гомельская область).
В Министерстве уточнили, что сильным ветром оказалась повреждена кровля кровли восьми жилых домов, одного объекта соцкультбыта и 15 зданий сельскохозяйственного назначения.
Сейчас ведутся восстановительные работы. Сообщается, что никто не пострадал.
Фото: БелТа (архивное)
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Порывистый ветер нанес повреждения 24 домам в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. По данным...
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