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Мужчина утонул в бассейне сауны
Источник материала: ОНТ
В Минске мужчина утонул в бассейне сауны, которая расположена на цокольном этаже по ул.Серафимовича, 11. Об этом
Трагедия произошла 11 июля в 20:54. Из бассейна мужчину 1987 года рождения извлекли сотрудники МЧС. Утонувший являлся директором сауны.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: БЕЛТА
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В Минске мужчина утонул в бассейне сауны, которая расположена на цокольном этаже по ул.Серафимовича, 11. Об этом сообщает БЕЛТА. Трагедия произошла 11 июля в 20:54. Из...
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