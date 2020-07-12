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Мужчина утонул в бассейне сауны

12.07.2020 11:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина утонул в бассейне сауны

В Минске мужчина утонул в бассейне сауны, которая расположена на цокольном этаже по ул.Серафимовича, 11. Об этом сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла 11 июля в 20:54. Из бассейна мужчину 1987 года рождения извлекли сотрудники МЧС. Утонувший являлся директором сауны.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В Минске мужчина утонул в бассейне сауны, которая расположена на цокольном этаже по ул.Серафимовича, 11. Об этом сообщает БЕЛТА. Трагедия произошла 11 июля в 20:54. Из...
 
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