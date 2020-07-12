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В каких случаях вас могут развернуть на границе. Узнали у специалиста
12.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
После вынужденного перерыва белорусы снова собрались
— Николай Михайлович, насколько типичны проблемы туристов, возникающие при пересечении государственной границы?
— По нашим наблюдениям, чаще всего встречаются несколько ситуаций, способных испортить долгожданный отдых. К сожалению, в большинстве случаев это касается семей с детьми. Например, несовершеннолетний ехал в сопровождении бабушки, которая при прохождении паспортного контроля предъявила разрешение на выезд, нотариально заверенное только матерью. Разрешение отца отсутствовало, а значит, ребенка не пропустили через границу. Тетя, сопровождавшая ребенка, предъявила разрешение обоих родителей, но на документе отсутствовала печать нотариуса. Еще более обидные случаи — это истекший срок действия паспорта ребенка, когда документ признается недействительным, либо несоответствие фотографии в документе возрасту, в результате чего невозможно произвести идентификацию.
— Можно ли обезопасить себя от подобных неприятностей? Что нужно сделать в первую очередь?
— Прежде всего проверьте действительность паспортов — и детских, и собственного. Чаще всего документ признают недействительным, если:
Также стоит помнить, что если вы сменили фамилию, то прежний паспорт будет действителен в течение месяца, затем документ необходимо поменять. Ну и, конечно же, в паспорте не должно быть повреждений, пятен и посторонних записей.
— Какие документы нужны тем, кто путешествует с ребенком?
— Дети, не имеющие статуса детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, могут выезжать за границу по своему действующему паспорту. Это важный момент: вне зависимости от возраста у ребенка для выезда за границу должен быть собственный паспорт.
Если документ в порядке, то
Письменное согласие законного представителя на выезд несовершеннолетнего должно быть удостоверено нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие; либо должностным лицом подразделения по гражданству и миграции по месту жительства законного представителя или несовершеннолетнего.
— Что делать в ситуации, когда один из законных представителей ребенка отсутствует либо получить его согласие «мирным путем» невозможно?
— В этом случае несовершеннолетний или сопровождающее его лицо должны предъявить один из следующих документов:
Помните!
В пунктах пропуска гражданам запрещается:
Справочно
Если вам не до конца понятны требования пограничников или ваша житейская ситуация отличается от описанных примеров, получить разъяснения можно в отряде пограничного контроля «Минск», обратившись по тел. (8 017) 268-68-45.
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