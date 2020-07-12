В каких случаях вас могут развернуть на границе. Узнали у специалиста

Источник материала: Вороновская газета





После вынужденного перерыва белорусы снова собрались к морю . К сожалению, проблемы с документами порой делают вылет за рубеж невозможным. О том, как избежать неприятностей, корреспондент агентства «Минск-Новости» узнал у начальника юридического отделения отряда пограничного контроля «Минск» Николая Хотько.

— Николай Михайлович, насколько типичны проблемы туристов, возникающие при пересечении государственной границы?

— По нашим наблюдениям, чаще всего встречаются несколько ситуаций, способных испортить долгожданный отдых. К сожалению, в большинстве случаев это касается семей с детьми. Например, несовершеннолетний ехал в сопровождении бабушки, которая при прохождении паспортного контроля предъявила разрешение на выезд, нотариально заверенное только матерью. Разрешение отца отсутствовало, а значит, ребенка не пропустили через границу. Тетя, сопровождавшая ребенка, предъявила разрешение обоих родителей, но на документе отсутствовала печать нотариуса. Еще более обидные случаи — это истекший срок действия паспорта ребенка, когда документ признается недействительным, либо несоответствие фотографии в документе возрасту, в результате чего невозможно произвести идентификацию.

— Можно ли обезопасить себя от подобных неприятностей? Что нужно сделать в первую очередь?

— Прежде всего проверьте действительность паспортов — и детских, и собственного. Чаще всего документ признают недействительным, если:

невозможно идентифицировать основные реквизиты или средства защиты бланка из-за воздействия влаги, ветхости документа;

отсутствует подпись должностного лица государственного органа, выдавшего паспорт, или печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь;

истек срок его действия;

фото в паспорте не соответствует возрасту владельца.

Также стоит помнить, что если вы сменили фамилию, то прежний паспорт будет действителен в течение месяца, затем документ необходимо поменять. Ну и, конечно же, в паспорте не должно быть повреждений, пятен и посторонних записей.

— Какие документы нужны тем, кто путешествует с ребенком?

— Дети, не имеющие статуса детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, могут выезжать за границу по своему действующему паспорту. Это важный момент: вне зависимости от возраста у ребенка для выезда за границу должен быть собственный паспорт.

Если документ в порядке, то выезд несовершеннолетних разрешен:

в сопровождении обоих законных представителей (родителей) или одного из них. При этом согласия второго не требуется;

без сопровождения законных представителей (родителей). В этом случае у несовершеннолетнего или сопровождающего лица должно быть письменное согласие обоих законных представителей;

при выезде для оздоровления, санаторно-курортного лечения или получения медицинской помощи без сопровождения законных представителей предъявляется письменное согласие одного из законных представителей и документы, указанные в ст. 14 Закона Республики Беларусь о порядке выезда и въезда в Республику Беларусь, перечень которых можно посмотреть в открытом доступе в Интернете.

Письменное согласие законного представителя на выезд несовершеннолетнего должно быть удостоверено нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие; либо должностным лицом подразделения по гражданству и миграции по месту жительства законного представителя или несовершеннолетнего.





— Что делать в ситуации, когда один из законных представителей ребенка отсутствует либо получить его согласие «мирным путем» невозможно?

— В этом случае несовершеннолетний или сопровождающее его лицо должны предъявить один из следующих документов:

копию решения суда о возможности выезда из страны без согласия другого законного представителя;

копию решения суда о признании другого законного представителя недееспособным;

копию решения суда о лишении его родительских прав;

справку о нахождении в розыске другого законного представителя, выданную органом, ведущим уголовный процесс;

брачный договор родителей или их соглашение о детях (либо их заверенные копии), в которых предусмотрена возможность выезда ребенка без согласия другого законного представителя;

свидетельство о смерти другого законного представителя или его заверенную копию;

справку органа, регистрирующего акты гражданского состояния, о том, что запись об отце ребенка произведена на основании заявления матери, не состоящей в браке.

Помните!

В пунктах пропуска гражданам запрещается:

оставлять денежные средства в документах, предъявляемых для проверки;

предлагать и (или) передавать должностным лицам материальные ценности, предлагать и (или) предоставлять выгоды имущественного характера;

вести фото- и видеосъемку, разговоры по мобильному телефону.

Справочно

Если вам не до конца понятны требования пограничников или ваша житейская ситуация отличается от описанных примеров, получить разъяснения можно в отряде пограничного контроля «Минск», обратившись по тел. (8 017) 268-68-45.

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