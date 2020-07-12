На HBO появится сериал во вселенной «Бэтмена»

Источник материала: ОНТ

На HBO Max (потоковая служба, принадлежащая WarnerMedia) выйдет сериал во вселенной «Бэтмена». Об этом сообщает Tech Crunch.

Планируется, что сериал выйдет во второй половине 2021 года после полнометражного фильма о Бэтмене. Режиссером выступит Мэтт Ривз, который сейчас работает над полнометражной картиной.

Сюжет сериала основан на событиях грядущего фильма. Действие будет проходить в полицейском управлении Готэм-сити.

Фото: art1.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram