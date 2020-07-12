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На HBO появится сериал во вселенной «Бэтмена»
Источник материала: ОНТ
На HBO Max (потоковая служба, принадлежащая WarnerMedia) выйдет сериал во вселенной «Бэтмена». Об этом
Планируется, что сериал выйдет во второй половине 2021 года после полнометражного фильма о Бэтмене. Режиссером выступит Мэтт Ривз, который сейчас работает над полнометражной картиной.
Сюжет сериала основан на событиях грядущего фильма. Действие будет проходить в полицейском управлении Готэм-сити.
Фото: art1.ru
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На HBO Max (потоковая служба, принадлежащая WarnerMedia) выйдет сериал во вселенной «Бэтмена». Об этом сообщает Tech Crunch. Планируется, что сериал выйдет во второй половине 2021...
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