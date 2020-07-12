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На HBO появится сериал во вселенной «Бэтмена»

12.07.2020 11:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На HBO появится сериал во вселенной «Бэтмена»

На HBO Max (потоковая служба, принадлежащая WarnerMedia) выйдет сериал во вселенной «Бэтмена». Об этом сообщает Tech Crunch.

Планируется, что сериал выйдет во второй половине 2021 года после полнометражного фильма о Бэтмене. Режиссером выступит Мэтт Ривз, который сейчас работает над полнометражной картиной.

Сюжет сериала основан на событиях грядущего фильма. Действие будет проходить в полицейском управлении Готэм-сити.

Фото: art1.ru

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На HBO Max (потоковая служба, принадлежащая WarnerMedia) выйдет сериал во вселенной «Бэтмена». Об этом сообщает Tech Crunch. Планируется, что сериал выйдет во второй половине 2021...
 
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