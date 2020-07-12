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В Гомельском районе в реке Ипуть утонул 10-летний ребёнок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 июля около пяти вечера в агрогородке Улуковье Гомельского района на реке Ипуть утонул 10-летний мальчик.
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Несовершеннолетнего начали искать спасатели. Тело мальчика было обнаружено в 40-50 метрах от места происшествия, в 5 метрах от берега и на глубине 3 метров.
Ведётся проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. 11 июля около пяти вечера в агрогородке Улуковье Гомельского района на реке Ипуть утонул 10-летний мальчик. По сведениям Гомельского ОУМЧС,...
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