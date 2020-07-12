ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гомельском районе в реке Ипуть утонул 10-летний ребёнок

12.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 июля около пяти вечера в агрогородке Улуковье Гомельского района на реке Ипуть утонул 10-летний мальчик.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, ребёнок находился на берегу реки вместе с мамой. Мальчик играл возле воды и в какой-то момент упал с обрывистого берега в Ипуть.

В Гомельском районе в реке Ипуть утонул 10-летний ребёнок
Фото: Гомельское ОУМЧС 

Несовершеннолетнего начали искать спасатели. Тело мальчика было обнаружено в 40-50 метрах от места происшествия, в 5 метрах от берега и на глубине 3 метров.

Ведётся проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Месяцем ранее в Сморгонском районе утонула 10-летняя девочка. Она хотела спасти не умевшую плавать подругу – подробнее здесь.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 11 июля около пяти вечера в агрогородке Улуковье Гомельского района на реке Ипуть утонул 10-летний мальчик. По сведениям Гомельского ОУМЧС,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сильный ветер повредил более 20 домов в трех районах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика