Дикие зубры вернутся в Великобританию впервые за 6000 лет

Источник материала: ОНТ

Стадо из четырех зубров поселят в английском графстве Кент весной 2022 года. Это первое появление на английской земле этих животных за 6000 лет. Об этом сообщает Guardian.

Несколько десятков тысяч лет назад Европу населяли многочисленные крупные млекопитающие — так называемая мегафауна. Среди них были крупные травоядные, которые выполняли роль экосистемных инженеров, формировали ландшафты, а также обеспечивали условия для существования тысяч других видов. Без этих животных экосистемы постепенно деградируют.

Специалисты в последние годы заинтересованы в восстановлении мегафауны. Это способ сделать экосистемы более устойчивыми и замедлить изменения климата. Именно поэтому в графство Кент решено завести зубров.

Вероятно, в Великобритании эти животные никогда не жили. Но шесть тысяч лет назад на этой территории обитал их близкий родственник и возможный предок – степной зубр. Вполне возможно, что завезённые животные станут экологическим аналогом исчезнувшего вида.

Стоимость проекта – один миллион фунтов стерлингов. Первых зубров (одного самца и трех самок), прибывших из Польши или Нидерландов, поселят в заказнике Блин-Вудс. Сначала для стада выделят площадь в 150 гектаров. Когда зубры освоятся, то их территорию увеличат до 500.

Фото: David Levene/The Guardian

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