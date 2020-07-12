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Дикие зубры вернутся в Великобританию впервые за 6000 лет
Источник материала: ОНТ
Стадо из четырех зубров поселят в английском графстве Кент весной 2022 года. Это первое появление на английской земле этих животных за 6000 лет. Об этом
Несколько десятков тысяч лет назад Европу населяли многочисленные крупные млекопитающие — так называемая мегафауна. Среди них были крупные травоядные, которые выполняли роль экосистемных инженеров, формировали ландшафты, а также обеспечивали условия для существования тысяч других видов. Без этих животных экосистемы постепенно деградируют.
Специалисты в последние годы заинтересованы в восстановлении мегафауны. Это способ сделать экосистемы более устойчивыми и замедлить изменения климата. Именно поэтому в графство Кент решено завести зубров.
Вероятно, в Великобритании эти животные никогда не жили. Но шесть тысяч лет назад на этой территории обитал их близкий родственник и возможный предок – степной зубр. Вполне возможно, что завезённые животные станут экологическим аналогом исчезнувшего вида.
Стоимость проекта – один миллион фунтов стерлингов. Первых зубров (одного самца и трех самок), прибывших из Польши или Нидерландов, поселят в заказнике Блин-Вудс. Сначала для стада выделят площадь в 150 гектаров. Когда зубры освоятся, то их территорию увеличат до 500.
Фото: David Levene/The Guardian
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Стадо из четырех зубров поселят в английском графстве Кент весной 2022 года. Это первое появление на английской земле этих животных за 6000 лет. Об этом сообщает Guardian....
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