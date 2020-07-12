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Девушка Эдуарда Бабарико смело ответила на обвинения ОНТ в травле журналистов госСМИ

12.07.2020 14:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы писали, как девушка Эдуарда Бабарико – сына Виктора Бабарико – Александра Зверева опубликовала эмоциональный пост в Facebook. В нем она обратилась к сотрудникам госТВ. Поводом послужил вышедший на ОНТ сюжет о деле экс-банкира с якобы «доказательствами» причастности Виктора к преступлениям в Белгазпромбанке. Александра назвала «спецрасследование» ОНТ враньем, а сотрудников канала, приложивших руку к созданию сюжета, – соучастниками преступлений. Весь пост доступен по ссылке.

Реакция ОНТ не заставила себя долго ждать. Канал выступил с заявлением о том, что хейтить журналистов госТВ «исключительно за выполнение ими профессиональных обязанностей» – недопустимо. «Существует тонкая грань между выражением свободного мнения и разжиганием вражды в обществе. Но одно безусловно – канал использует все законные возможности, чтобы оградить своих сотрудников от преследования и травли», – сказали на ОНТ. По этому поводу Зверева седала новый пост в Facebook. Полностью его цитируем:

«Мне невероятно льстит то, как телеканал ОНТ озвучил свою версию происходящего, а именно: мои посты способствуют «преследованию журналистов», которые «выполняют свои обязанности». 

На мой вопрос, как именно журналистов преследуют и о каких обязанностях в данном случае идет речь, представители ОНТ не ответили, хотя за аккаунтами моими следят. Вместо этого они закрыли комментарии в своих аккаунтах и разместили стоковую картинку «Стоп буллинг» под «завуалированной» угрозой журналистам независимых СМИ за распространение моего поста, а также ремаркой: «канал использует все законные возможности, чтобы оградить своих сотрудников от преследования и (внимание!) травли».

Комментировать этот абсурд, думаю, не нужно, а вот на ваши сообщения про осторожность отвечу, всем и сразу. 

Друзья, я не дурочка. И я помню, в какой стране я живу. Я это как раз очень отчетливо на своей шкуре ощущаю. Но я хочу заметить, что даже в данном случае в своем посте я не оскорбила ни одного человека. Более того, там не прозвучало ни одной угрозы и уж тем более призыва к «травле».

Все, что я хотела донести до людей, «выполняющих свои обязанности»: раз уж довелось родиться человеком, а не одноклеточным организмом, вы в состоянии анализировать свои действия и каждый день подвергать их сомнению. Полагаю, что ни в одном рабочем контракте нет пункта, который обязывает ведущего врать, вводить в заблуждение и участвовать в незаконных действиях, даже с подачи руководства. В моем понимании такие действия приравниваются к выполнению преступного приказа. Я призываю задуматься о том, что нужно делать, когда «служебные обязанности» идут в разрез с вашими ценностями. 

Это и есть мысль, которую мне хотелось донести до адресата. Похоже, что мне это удалось. 

Если сотрудники или руководство ОНТ думают, что массовая реакция на происходящее может родиться из одного поста в сетях от девушки, чье мнение едва ли тянет на экспертное, у меня возникает ряд вопросов и сомнений: мне нужно либо признать себя гением манипулятивных воздействий, либо второй вопрос: а может быть, вы все-таки какую-то фигню делаете? И, может быть, именно поэтому мой пост «подхватили» тысячи людей? 

В завершение вам, прекрасные люди: я каждый день получаю сотни сообщений и слов поддержки. Мне приятно, что вы волнуетесь за меня, но я повторю свой вопрос, который задаю регулярно: вы хотите жить в стране, где вас могут «закрыть» за то, что вы высказали свою позицию в Instagram? Вы хотите, чтобы в такой стране росли ваши дети?

Я – нет. Уверена, вы тоже. Люблю вас. Спасибо».

Обложка: instagram.com/zverevas.

 
 
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Мы писали, как девушка Эдуарда Бабарико – сына Виктора Бабарико – Александра Зверева опубликовала эмоциональный пост в Facebook. В нем она обратилась к сотрудникам...
 
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