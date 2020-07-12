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«Попробуешь натуральное и не хочется возвращаться к химии». Побывали на субботнем экорынке «Усё сваё»

12.07.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Субботним утром на открытой площадке DVOR (Кальварийская, 21) довольно многолюдно. Минчане выстраиваются в очереди за плитками крафтового шоколада по 17 рублей, домашним хлебом от 3 рублей за буханку, жареным сыром халуми — 3−5 рублей за порцию, и вялеными колбасами без добавок от 35 рублей за кило. Здесь только 10 производителей, и, чтобы не уйти с пустыми руками, лучше приходить к открытию. TUT.BY побывал на экорынке, который работает всего три часа раз в неделю.

«Ўсе сваё» — сообщество фермеров и гастроэнтузиастов, которые разделяют ценности международной общественной организации Slow Food, возникшей в 1989 году, чтобы противостоять исчезновению местных традиций питания, ускоряющемуся темпу жизни и сокращению интереса к повседневной еде, ее происхождению.

Экорынок «Ўсе сваё» существует уже больше двух лет в формате праздников местной еды, но впервые получил постоянную прописку и еженедельное расписание.





Наталья и Антон из Каменецкого района раскладывают деревянные палочки для дегустации и разноцветные баночки медового мусса и крем-меда. Добавки самые разнообразные: от ягод и специй до зеленых сосновых шишек.

Цена за баночку крем-меда в 100 г — 8 рублей, 250 г отдают за 15 рублей и дарят медовый мусс с черной смородиной. Технология крем-меда канадская и позволяет ему не кристаллизоваться — такой мед постоянно медленно помешивают в специальном оборудовании в течение 7−10 дней.


Наталья и Антон

— Здесь все как-то интеллигентно организовано, — отмечает Наталья. — У нас достойные условия работы и уважительное отношение. На обычном рынке было бы сложно торговать. А здесь очень много интересных людей, мы с ними знакомимся, многие уже наши постоянные клиенты.

Владимир узнал о фермерском рынке из интернета и специально приехал из Тарасово.

— Я здесь впервые, и мне все очень нравится, некоторых фермеров уже знаю, потому что встречал на ярмарке «Млын». Единственное, хотелось бы больший выбор продуктов, но это, наверное, не от организаторов зависит.


Владимир

Владимир пенсионер и на своих 15 сотках занимается садоводством, поэтому знает цену натуральным продуктам. Он достает из экосумки бумажный пакет с какао-бобами и сверток с домашним хлебом, признается, что покупает такие деликатесы с заначки, предпочитая магазинным продуктам:

— Лучше возьму меньше, но получу больше пользы. Колбасу от мясокомбината уже больше 25 лет не ем.


Организатор экорынка «Ўсе сваё» Ксения Вятская поясняет:

— Производить и продавать — совершенно разные задачи, очень сложно сочетать маркетинг и коммуникацию с тяжелым физическим трудом. Поэтому многим фермерам необходимо продюсирование, некоторым приходится писать скрипты ответов на разные запросы покупателей, учить делать посты в инстаграме. Такие фермерские рынки — хорошая возможность рассказать о своем продукте людям, которые ценят натуральность.


Организатор экорынка «Ўсе сваё» Ксения Вятская

Спрашиваем, почему некоторые продукты такие дорогие, в ответ Ксения говорит:

— На мой первый фестиваль приехала обалденная семья — они завели коз и делали сыр. А козий сыр не может стоить дешевле 40 рублей, потому что коза дает молока меньше, чем корова, и в нем пониженное содержание белка, меньше сгусток. Я тогда выслушала очень много негатива по поводу высокой цены, и ребята практически ничего не продали. В итоге в том же году они продали своих коз и уехали работать в Москву менеджерами по продаже дверей. Это был для меня удар. Но за три года с тех пор многое поменялось. У фермеров теперь есть бренды, страницы в соцсетях, доставка — их продукт востребован. Люди теперь стоят в очередях за таким сыром, за домашним хлебом и колбасами. Попробовав натуральные продукты, наша аудитория не хочет возвращаться к химии.





— Я по-другому ко всему относилась, пока не переехала в деревню, — продолжает Ксения. —  На прошлой неделе, когда вернулась с фестиваля, все мои цыплята, которых я растила два месяца, лежали мертвые по всему участку. Оказалось, сосед просто опрыскал от жуков свою картошку, а инсектицид ветром отнесло в нашу сторону. Он не желал никому зла, просто не хотел собирать жуков вручную и использовал самое простое средство. В итоге убил 18 живых организмов. Конечно, на Комаровке помидоры будут стоит дешевле, чем здесь. Но я знаю фермеров, с которыми сотрудничаю, и знаю, что они реально ничем не обрабатывают свои растения. Если куст заболевает, он погибает и его выкапывают. При таком подходе намного больше рисков и усилий, а урожайность меньше.

Влад и Юля привезли на экорынок помидоры, огурцы и перцы из Браславского района. У пары там домик для отдыхающих и благодаря закрытым границам аренда жилья уже расписана на весь сезон.


Влад и Юля

Основной доход сейчас приносит туризм. Чтобы иметь первый урожай овощей с начала апреля, семья за сезон тратит 10 тысяч долларов на дрова для отопления теплиц.

Влад отмечает:

— Жить в деревне хорошо, а вот работать трудно. Многие фермеры не желают такой доли детям. На Столинщине работают, чтобы дети могли уехать, а я работаю, чтобы мои дети могли там остаться. Мы лавируем на грани цена-качество, чтобы клиент мог себе позволить за 5 рублей нормальную помидорку. Сейчас у нас все раскупают туристы, дома я бы это все за 20 минут распродал. Сюда приехал не торговать, а пообщаться.


Основательница «Ўсе сваё» Ксения Вятская поясняет:

— Я не хочу покупать картошку от кого-то непонятного, я хочу знать, чья она, кто ее вырастил. Покупая продукты у фермера, мы поддерживаем конкретную семью, помогаем ей работать дальше и развиваться.

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Минчане выстраиваются в очереди за плитками крафтового шоколада по 17 рублей, домашним хлебом от 3 рублей за буханку, жареным сыром халуми - 3−5 рублей за порцию и...
 
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