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В России "Доширак" обогнал "Роллтон"

12.07.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Производители лапши "Доширак" и "Роллтон" повторяют многолетнюю битву за российский рынок производителей "колы" – компаний PepsiCo и Coсa-Cola.

Старожил рынка – марка "Роллтон": 21 год назад в России с конвейера подмосковной фабрики сошла первая партия вермишели быстрого приготовления. Компания "Доширак Рус" появилась на 10 лет позже, но не хочет уступать своему конкуренту на рынке лапши быстрого приготовления – компании "Маревен Фуд Сэнтрал" – (бренды Big Bon и "Роллтон").

Компании идут "ноздря в ноздрю". Темпы роста выручки "Доширака" в три раза выше, чем у производителя "Роллтона, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", сообщают "Вести". 

Выручка ООО "Доширак Рус" в прошлом году выросла на 13,9% и составила 11,5 миллиарда рублей. Выручка "Маревен Фуд Сэнтрал" увеличилась на 4,8%, до 15,2 миллиарда рублей.

Лидерство "Маревен Фуд Сэнтрал" по выручке становится не таким очевидным, как раньше. Разрыв в выручке компаний уменьшился до 3,7 миллиарда с 4,4 млрд миллиарда в 2018 году и 9 млрд миллиардов в 2015 году.

По чистой прибыли лидирует производитель "Доширака".

Чистая прибыль "Доширак Рус" в 2019 году выросла до 1,785 миллиарда с 1,359 миллиарда рублей в 2018 году, а компания "Маревен Фуд Сэнтрал" увеличила чистую прибыль до 1,516 миллиарда рублей с 311,3 миллиона рублей годом ранее.

 
 
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Производители лапши "Доширак" и "Роллтон" повторяют многолетнюю битву за российский рынок производителей "колы" – компаний PepsiCo и Coсa-Cola.
 
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