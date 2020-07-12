Акула убила подростка-серфера в Австралии

Источник материала: ОНТ

У побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс в результате нападения акулы погиб подросток. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел на пляже Вули, который располагается в 630 километрах к северу от Сиднея. 15-летний подросток занимался серфингом, когда получил тяжелые травмы ног.

На помощь пришли другие серферы. Они пытались отогнать акулу. Первую помощь пострадавшему оказали на пляже, но мальчик скончался на месте.

Один из свидетелей происшествия отметил, что это может быть белая акула. Они активны в этом районе в это время года.

Отмечается, что это уже пятая смертельная атака акулы в Австралии в текущем году.

Фото: sky news

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