«Заходи, гостем будешь». Вот кто озвучил персонажей мультика «Домовёнок Кузя», который расхватали на цитаты

Источник материала: СТВ

Помните старый советский мультфильм «Домовёнок Кузя»? Всего вышло четыре серии, однако главные герои успели запомниться множеству телезрителей, которые не только сами выросли на этом мультфильме, но и показывают своим детям.

Даже если вдруг вы не смотрели «Домовёнка Кузю», то почти наверняка слышали цитаты из него, ведь многие выражения из этого мультфильма стали крылатыми. Например: «Это наш Кузенька с жиру бесится. Побесится, и баиньки пойдет». Или вот.

«– Говорят, вам счастья привалило?

– Бессо-овестно врут!», – ответил Кот Вороне.

Нам стало интересно, кто озвучил персонажей этого забавного мультфильма. Итак, кто же подарил голоса Кузе и другим героям?



Фото: кадр из мультфильма «Приключения домовёнка»

Домовёнок Кузя – Георгий Вицин

Георгий Вицин хорошо знаком зрителям по образу «Труса» в комедиях Леонида Гайдая. Однако актёр также озвучил огромное количество мультфильмов. В их числе «Конёк-Горбунок», «Храбрый заяц», «Гадкий утёнок», «12 месяцев» и многие другие. В мультике «Домовёнок Кузя» Вицин озвучил не только главного героя, но ещё Кота, грузчика и гостя.

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Фото: Кино-театр.ру

Баба-Яга – Татьяна Пельтцер

Актриса известна преимущественно своими театральными ролями, но она также снималась в ряде фильмов. Известны её образы в кинокартинах «Морозко», «12 стульев», «Формула любви».



Фото: instagram.com/art_sarapul

Ворона и Кот – Григорий Большаков

Актёр в основном известен выступлениями в театре. Большаков управляет куклами и марионетками. С ними Григорий побывал в ряде стран, включая Израиль, Китай и Японию.



Фото: Grani.lv

Нафаня – Андрей Крюков

В первой серии Нафаню озвучил Александр Леньков, а в остальных трёх сериях за персонажа говорит Крюков. Он активно совмещал актёрскую деятельность с режиссированием аудиопостановок. Также артист работал преподавателем в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.

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Фото: Кино-театр.ру

Мама Наташи – Элеонора Прохницкая

Актриса снялась в нескольких фильмах, озвучила ряд мультфильмов, а также занималась дублированием на русский язык. Голосом Элеоноры говорят все женские персонажи в американском мультсериале «Черепашки-ниндзя» и учительница Рудольфа в мультфильме «Оленёнок Рудольф».

Фото: Кино-театр.ру