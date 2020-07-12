Мужчина взял в подъезде чужие кроссовки и велосипед, взамен оставив, свой единственный сланец (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

ПО СЛЕДАМ БОСЯКА. Лида. В четвёртом часу ночи в один из подъездов упорно просился 31-летний мужчина. Ранее судимый житель Гродненского района настойчиво набирал цифры на домофоне. Из обуви у странного гостя был лишь один сланец. Кто-то из жильцов, не разобравшись спросонья, пустил незнакомца в подъезд. В райцентр мужчина приехал накануне в гости, однако ожидаемого приёма ему не оказали.

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На возможность согреться ночной гость ответил чёрной неблагодарностью. Именно такого цвета были кроссовки, которые он взял без спроса в подъезде. Взамен оставил свой единственный сланец. И прихватил чужой велосипед.





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