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Мужчина взял в подъезде чужие кроссовки и велосипед, взамен оставив, свой единственный сланец (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
ПО СЛЕДАМ БОСЯКА. Лида. В четвёртом часу ночи в один из подъездов упорно просился 31-летний мужчина. Ранее судимый житель Гродненского района настойчиво набирал цифры на домофоне. Из обуви у странного гостя был лишь один сланец. Кто-то из жильцов, не разобравшись спросонья, пустил незнакомца в подъезд. В райцентр мужчина приехал накануне в гости, однако ожидаемого приёма ему не оказали.
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На возможность согреться ночной гость ответил чёрной неблагодарностью. Именно такого цвета были кроссовки, которые он взял без спроса в подъезде. Взамен оставил свой единственный сланец. И прихватил чужой велосипед.
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Мужчина взял в подъезде чужие кроссовки и велосипед, взамен оставив, свой единственный сланец (ВИДЕО)
ПО СЛЕДАМ БОСЯКА. Лида. В четвёртом часу ночи в один из подъездов упорно просился 31-летний мужчина. Ранее судимый житель Гродненского района настойчиво набирал...
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