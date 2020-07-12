|
Только за первое полугодие 2020 года в фотоловушку попались почти 300 нечистоплотных граждан и организаций
Источник материала: ОНТ
ФОТО НА ПАМЯТЬ. Любой лес Беларуси. Свободное посещение, насыщенный озоном воздух, радующая глаз зелень, грибы, ягоды и мусор. С последним борются по долгу службы защитники леса. Ставка на сознательность граждан и недремлющее око. Леса патрулируют с воздуха и устанавливают скрытые камеры. Они реагируют на движение и отправляют изображение на смартфон инспектора.
Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
Обсудить новость в VK •
Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102
Чаще всего попадаются дачники и сельские жители. Это кадры из окрестностей деревни Крыжовка Минского района. Местный житель решил избавиться от мусора на своем участке запрещённым способом. Вывез в лес и там оставил. А это уже Пуховичский район. Недалеко от агрогородка Бор поле превратили в свалку.
За выброшенный в лесу мусор можно получить до 20-ти базовых величин штрафа. Если отходы вывезло предприятие санкции увеличиваются многократно.
Только за первое полугодие этого года в фотоловушку попались почти триста нечистоплотных граждан и организаций. Выявлены сотни стихийных свалок.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только за первое полугодие 2020 года в фотоловушку попались почти 300 нечистоплотных граждан и организаций
ФОТО НА ПАМЯТЬ. Любой лес Беларуси. Свободное посещение, насыщенный озоном воздух, радующая глаз зелень, грибы, ягоды и мусор. С последним борются по долгу службы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)