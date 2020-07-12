Только за первое полугодие 2020 года в фотоловушку попались почти 300 нечистоплотных граждан и организаций

Источник материала: ОНТ

ФОТО НА ПАМЯТЬ. Любой лес Беларуси. Свободное посещение, насыщенный озоном воздух, радующая глаз зелень, грибы, ягоды и мусор. С последним борются по долгу службы защитники леса. Ставка на сознательность граждан и недремлющее око. Леса патрулируют с воздуха и устанавливают скрытые камеры. Они реагируют на движение и отправляют изображение на смартфон инспектора.

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Чаще всего попадаются дачники и сельские жители. Это кадры из окрестностей деревни Крыжовка Минского района. Местный житель решил избавиться от мусора на своем участке запрещённым способом. Вывез в лес и там оставил. А это уже Пуховичский район. Недалеко от агрогородка Бор поле превратили в свалку.

За выброшенный в лесу мусор можно получить до 20-ти базовых величин штрафа. Если отходы вывезло предприятие санкции увеличиваются многократно.

Только за первое полугодие этого года в фотоловушку попались почти триста нечистоплотных граждан и организаций. Выявлены сотни стихийных свалок.





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