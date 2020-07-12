ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Только за первое полугодие 2020 года в фотоловушку попались почти 300 нечистоплотных граждан и организаций

12.07.2020 18:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Только за первое полугодие 2020 года в фотоловушку попались почти 300 нечистоплотных граждан и организаций

ФОТО НА ПАМЯТЬ. Любой лес Беларуси. Свободное посещение, насыщенный озоном воздух, радующая глаз зелень, грибы, ягоды и мусор. С последним борются по долгу службы защитники леса. Ставка на сознательность граждан и недремлющее око. Леса патрулируют с воздуха и устанавливают скрытые камеры. Они реагируют на движение и отправляют изображение на смартфон инспектора. 

Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:   

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках  

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Чаще всего попадаются дачники и сельские жители.  Это кадры из окрестностей деревни Крыжовка Минского района. Местный житель решил избавиться от мусора на своем участке запрещённым способом. Вывез в лес и там оставил. А это уже Пуховичский район. Недалеко от агрогородка Бор поле превратили в свалку.

За выброшенный в лесу мусор можно получить до 20-ти базовых величин штрафа. Если отходы вывезло предприятие санкции увеличиваются многократно. 

Только за первое полугодие этого года в фотоловушку попались почти триста нечистоплотных граждан и организаций.   Выявлены сотни стихийных свалок.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФОТО НА ПАМЯТЬ. Любой лес Беларуси. Свободное посещение, насыщенный озоном воздух, радующая глаз зелень, грибы, ягоды и мусор. С последним борются по долгу службы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США лидировавший в скачках жеребец ушел со стадиона за пару секунд до финиша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика