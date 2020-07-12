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«В будущем хочу снимать квартиру». Почему школьники идут в студотряды и на что хотят тратить заработанные деньги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лето – не время долго спать. В восемь утра учащиеся Октябрьской средней школы уже на работе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На время третьего трудового семестра студотряд «Союз» объединил ребят сразу из нескольких параллелей.
20 минут работаем, потом отдыхаем минут пять. Вода должна быть, рукавички у каждого должны быть. В добрый путь!
Каникулы не в соцсетях, а в чистом поле. Выбор осознанный и вполне логичный.
Ксения Николаева признается: помимо прочего, так ждать результаты централизованного тестирования гораздо веселее. Времени на переживания просто не остается.
Ксения Николаева, комиссар студенческого отряда «Союз»:
Общение личное – польза общая. До момента, когда на это поле придут комбайны, осталось не больше недели.
Александр Добриян, корреспондент СТВ:
Возможность честно заработать своими руками молодежь в глубинке не упускает.
Ксения Николаева:
Нина Картавенко признается: глядя на ребят, невольно вспомнила свой студотряд. Жаркое лето в полях Могилевской области запомнилось на всю жизнь. Молодость – она такая.
Нина Картавенко, начальник участка сельхозпредприятия:
Александр Добриян:
Нина Картавенко:
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«В будущем хочу снимать квартиру». Почему школьники идут в студотряды и на что хотят тратить заработанные деньги
Новости Беларуси. Лето – не время долго спать. В восемь утра учащиеся Октябрьской средней школы уже на работе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На время...
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