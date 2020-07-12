«В будущем хочу снимать квартиру». Почему школьники идут в студотряды и на что хотят тратить заработанные деньги

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лето – не время долго спать. В восемь утра учащиеся Октябрьской средней школы уже на работе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На время третьего трудового семестра студотряд «Союз» объединил ребят сразу из нескольких параллелей.









20 минут работаем, потом отдыхаем минут пять. Вода должна быть, рукавички у каждого должны быть. В добрый путь!

Каникулы не в соцсетях, а в чистом поле. Выбор осознанный и вполне логичный.

Ксения Николаева признается: помимо прочего, так ждать результаты централизованного тестирования гораздо веселее. Времени на переживания просто не остается.





Ксения Николаева, комиссар студенческого отряда «Союз»:

В любом случае это закалка здоровья, это общие интересы и общение с друзьями, одноклассниками и прочими людьми. Я люблю общение. Поэтому для меня это всегда плюс.

Общение личное – польза общая. До момента, когда на это поле придут комбайны, осталось не больше недели.





Александр Добриян, корреспондент СТВ:

Видовая прополка – работа несложная. Задача – отделять плевелы от зерен. А точнее, очищать пшеничное поле от колосьев тритикале. Работа на свежем воздухе обеспечивает не только хорошее настроение, но и неплохую зарплату.

Можно ли заработать, просто собирая шишки? Рассказываем о необычной подработке для школьников и студентов

Возможность честно заработать своими руками молодежь в глубинке не упускает.

Ксения Николаева:

Мне кажется, все рассматривают этот способ как возможность подзаработать денег. У меня есть планы. В будущем хочу снимать квартиру, поэтому заработанные деньги хочу отложить именно на нее.





Нина Картавенко признается: глядя на ребят, невольно вспомнила свой студотряд. Жаркое лето в полях Могилевской области запомнилось на всю жизнь. Молодость – она такая.





Нина Картавенко, начальник участка сельхозпредприятия:

Когда мы учились в техникуме, приятно было и заработать какую-то денежку, и побыть в компании, в коллективе. Отряд собирался не только с одной группы, а со всего техникума. Очень хорошо было.

Александр Добриян:

Помните, что купили на первую зарплату после студотряда?

Нина Картавенко:

Конечно, помню. Золотые сережки. Они до сих пор у меня висят. Это с первой моей зарплаты.