ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы

12.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Одной из первых все особенности нового маршрута оценила Кристина Федорович.

Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы

Здравствуйте.
Добры дзень. Я вас вітаю на інтэрактыўным праекце «Паўлінка» ў Акопах» і адразу вас запрашаю прайсці ў наш музей.
Пойдемте. Это первая точка, откуда мы начнем?
Да.

Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы

Белорусская Швейцария – именно так любят называть Логойский район. А вот имя, с которым по праву ассоциируется место, – это Янка Купала.

Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы

Диана Филипович, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы:
З 1909 года па 1926-ы тут, у Акопах, жыла маці Янкі Купалы разам са сваімі дочкамі. А Янка Купала да іх прыязджаў у госці. І тут узноўлены інтэр'ер тагачаснай шляхецкай сядзібы.

Проект «Паўлінка» ў Акопах»: зачем до представления угощают гостей

Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы

Тут мы бачым мэблю пачатку XX стагоддзя. У наступнай зале мы бачым інсталяцыю Купалля на Лысай гары, таму што менавіта наш паэт Янка Купала нарадзіўся на гэтае маляўнічае свята.

Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы

І вось тут мы з вамі зможам скласці асноўныя словы гэтага свята, напрыклад, «кветка», таму што ў купальскую ноч усе людзі шукалі папараць-кветку. А навошта яе шукалі? Каб знайсці сваё шчасце. І мы з вамі знайшлі «шчасце».

Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы

У Акопах у Янкі Купалы быў свой рабочы кабінет. Вакно выходзіла ў сад. Пад вакном цвілі кусты бэзу, язміну. Янка Купала вельмі любіў белыя ружы.

Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы

Тут вы бачыце стол паэта, кніжкі. Тут паэту вельмі добра пісалася, ён пісаў па 200-300 радкоў у дзень. І, дарэчы, тут, у Акопах, Янка Купала напісаў усе свае чатыры п'есы, у тым ліку п'есу «Паўлінка».

Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы

Перад вамі эскізныя дэкарацыі да спектакля «Паўлінка», і мы вось з гэтых вялікіх кубоў можам скласці гэтую дэкарацыю. Мы можам адчуць сябе рэжысёрамі, сцэнографамі. Так што, калі ласка.

Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы

– Я вижу, там несколько вариантов есть. Да? То есть мы можем сменять.
– Гэта ў нас «Раскіданае гняздо».

Интерактивная экскурсия – это лишь начало программы, за него отвечает музей Янки Купалы. Дальше за дело берется одна из туристических компаний. На выходе этакий творческий тандем.

Люди в материале: Кристина Федорович, Диана Филипович, Янка Купала

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирина Билык в Александрии: «Давайте встречаться. Именно Беларусь нас объединяет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика