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Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
– Здравствуйте.
Белорусская Швейцария – именно так любят называть Логойский район. А вот имя, с которым по праву ассоциируется место, – это Янка Купала.
Диана Филипович, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы:
Тут мы бачым мэблю пачатку XX стагоддзя. У наступнай зале мы бачым інсталяцыю Купалля на Лысай гары, таму што менавіта наш паэт Янка Купала нарадзіўся на гэтае маляўнічае свята.
І вось тут мы з вамі зможам скласці асноўныя словы гэтага свята, напрыклад, «кветка», таму што ў купальскую ноч усе людзі шукалі папараць-кветку. А навошта яе шукалі? Каб знайсці сваё шчасце. І мы з вамі знайшлі «шчасце».
У Акопах у Янкі Купалы быў свой рабочы кабінет. Вакно выходзіла ў сад. Пад вакном цвілі кусты бэзу, язміну. Янка Купала вельмі любіў белыя ружы.
Тут вы бачыце стол паэта, кніжкі. Тут паэту вельмі добра пісалася, ён пісаў па 200-300 радкоў у дзень. І, дарэчы, тут, у Акопах, Янка Купала напісаў усе свае чатыры п'есы, у тым ліку п'есу «Паўлінка».
Перад вамі эскізныя дэкарацыі да спектакля «Паўлінка», і мы вось з гэтых вялікіх кубоў можам скласці гэтую дэкарацыю. Мы можам адчуць сябе рэжысёрамі, сцэнографамі. Так што, калі ласка.
– Я вижу, там несколько вариантов есть. Да? То есть мы можем сменять.
Интерактивная экскурсия – это лишь начало программы, за него отвечает музей Янки Купалы. Дальше за дело берется одна из туристических компаний. На выходе этакий творческий тандем.
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Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы
Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах»,...
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