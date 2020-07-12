Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Одной из первых все особенности нового маршрута оценила Кристина Федорович.





– Здравствуйте.

– Добры дзень. Я вас вітаю на інтэрактыўным праекце «Паўлінка» ў Акопах» і адразу вас запрашаю прайсці ў наш музей.

– Пойдемте. Это первая точка, откуда мы начнем?

– Да.





Белорусская Швейцария – именно так любят называть Логойский район. А вот имя, с которым по праву ассоциируется место, – это Янка Купала.





Диана Филипович, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы:

З 1909 года па 1926-ы тут, у Акопах, жыла маці Янкі Купалы разам са сваімі дочкамі. А Янка Купала да іх прыязджаў у госці. І тут узноўлены інтэр'ер тагачаснай шляхецкай сядзібы.

Проект «Паўлінка» ў Акопах»: зачем до представления угощают гостей





Тут мы бачым мэблю пачатку XX стагоддзя. У наступнай зале мы бачым інсталяцыю Купалля на Лысай гары, таму што менавіта наш паэт Янка Купала нарадзіўся на гэтае маляўнічае свята.





І вось тут мы з вамі зможам скласці асноўныя словы гэтага свята, напрыклад, «кветка», таму што ў купальскую ноч усе людзі шукалі папараць-кветку. А навошта яе шукалі? Каб знайсці сваё шчасце. І мы з вамі знайшлі «шчасце».





У Акопах у Янкі Купалы быў свой рабочы кабінет. Вакно выходзіла ў сад. Пад вакном цвілі кусты бэзу, язміну. Янка Купала вельмі любіў белыя ружы.





Тут вы бачыце стол паэта, кніжкі. Тут паэту вельмі добра пісалася, ён пісаў па 200-300 радкоў у дзень. І, дарэчы, тут, у Акопах, Янка Купала напісаў усе свае чатыры п'есы, у тым ліку п'есу «Паўлінка».





Перад вамі эскізныя дэкарацыі да спектакля «Паўлінка», і мы вось з гэтых вялікіх кубоў можам скласці гэтую дэкарацыю. Мы можам адчуць сябе рэжысёрамі, сцэнографамі. Так што, калі ласка.





– Я вижу, там несколько вариантов есть. Да? То есть мы можем сменять.

– Гэта ў нас «Раскіданае гняздо».

Интерактивная экскурсия – это лишь начало программы, за него отвечает музей Янки Купалы. Дальше за дело берется одна из туристических компаний. На выходе этакий творческий тандем.