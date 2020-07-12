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Жилье, детский сад, воркаут-комплекс: какие объекты открыли в июле 2020-го в Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Динамика современного мира требует постоянного развития. Останавливаться нельзя – ни в экономике, ни в других сферах. В народе всегда говорили «ломать не строить».
В масштабах государства этот подход формулируют так.
Фундамент, на котором можно строить после той работы, что белорусы проделали за все эти годы, выглядит, например, так. За четверть века средние заработная плата и пенсия в стране выросли в 25 раз! В 18 раз вырос внутренний валовой продукт на душу населения, в 9 – объемы промышленного производства. По строительству жилья на одного жителя Беларусь занимает одно из ведущих мест в СНГ. А как на счёт культурных, спортивных и социальных объектов? Не только знаковых, ставших архитектурными брендами, как Национальная библиотека, Минск-Арена, Несвижский или Мирский замки, но и небольших, однако тоже важных и нужных в масштабах города, микрорайона, райцентра или небольшого поселка. Школы, больницы, спортивные центры, дороги и транспортные развязки… В июле, в канун Дня Независимости и после праздника список «открытий» пополнился десятками новых объектов.
В Гомеле после реконструкции открыли движение на одной из некогда самых проблемных улиц. Четырёхполосная дорога соединяет несколько важных городских узлов, в том числе авто- и железнодорожный вокзалы.
Самый большой детский сад в районе распахнул двери в Петрикове. Кроме стандартных групп в нем есть кабинеты для логопедов, два новых зала – физкультурный и хореографический, современные игровые площадки и специальная зона со знаками и разметкой, где малыши будут изучать правила дорожного движения
Мечта о собственном жилье исполнилась в эти дни у почти 40 многодетных семей из Березино. Новую пятиэтажку возвели и сдали раньше проектных сроков, при этом не в ущерб качеству.
Современный бассейн с умной системой водоочистки открыли в июле в Могилёве. Компьютер сам определяет, когда требуется фильтрация. А для тех, кто только учится плавать, предусмотрен так называемый «сухой» бассейн.
Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с множеством залов – спортивных, тренажерных, легкоатлетических – появился в Новогрудке. Для любителей занятий на свежем воздухе – ещё две площадки на улице, в том числе модный воркаут-комплекс.
Первая в регионе электростанция на солнечных батареях заработала в Витебской области. Возвели буквально за несколько месяцев. «Солнечной энергии» хватит, чтобы обеспечить электричеством 900 домов.
А в Славгородском районе со дня на день откроют новый мост через Сож. Событие для региона знаковое и долгожданное. Мост – это прямой и кратчайший путь в соседний Краснопольский район и к границе с Россией.
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Динамика современного мира требует постоянного развития. Останавливаться нельзя – ни в экономике, ни в других сферах. В народе всегда говорили «ломать не...
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