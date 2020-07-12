Жилье, детский сад, воркаут-комплекс: какие объекты открыли в июле 2020-го в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Динамика современного мира требует постоянного развития. Останавливаться нельзя – ни в экономике, ни в других сферах. В народе всегда говорили «ломать не строить».

В масштабах государства этот подход формулируют так.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Поскольку много говорят о «пераменах», реформах, я должен сказать, как я понимаю эти реформы и как мы шли по жизни, реформируясь: в Беларуси реформа может быть только в одном направлении – как совершенствование того, что у нас есть. Реформа – это то будем совершенствовать, расширять и углублять, что мы умеем делать. Создавая новые производства. Будь то образование, здравоохранение, промышленность или сельское хозяйство».

Фундамент, на котором можно строить после той работы, что белорусы проделали за все эти годы, выглядит, например, так. За четверть века средние заработная плата и пенсия в стране выросли в 25 раз! В 18 раз вырос внутренний валовой продукт на душу населения, в 9 – объемы промышленного производства. По строительству жилья на одного жителя Беларусь занимает одно из ведущих мест в СНГ. А как на счёт культурных, спортивных и социальных объектов? Не только знаковых, ставших архитектурными брендами, как Национальная библиотека, Минск-Арена, Несвижский или Мирский замки, но и небольших, однако тоже важных и нужных в масштабах города, микрорайона, райцентра или небольшого поселка. Школы, больницы, спортивные центры, дороги и транспортные развязки… В июле, в канун Дня Независимости и после праздника список «открытий» пополнился десятками новых объектов.

В Гомеле после реконструкции открыли движение на одной из некогда самых проблемных улиц. Четырёхполосная дорога соединяет несколько важных городских узлов, в том числе авто- и железнодорожный вокзалы.

Самый большой детский сад в районе распахнул двери в Петрикове. Кроме стандартных групп в нем есть кабинеты для логопедов, два новых зала – физкультурный и хореографический, современные игровые площадки и специальная зона со знаками и разметкой, где малыши будут изучать правила дорожного движения

Мечта о собственном жилье исполнилась в эти дни у почти 40 многодетных семей из Березино. Новую пятиэтажку возвели и сдали раньше проектных сроков, при этом не в ущерб качеству.

Современный бассейн с умной системой водоочистки открыли в июле в Могилёве. Компьютер сам определяет, когда требуется фильтрация. А для тех, кто только учится плавать, предусмотрен так называемый «сухой» бассейн.

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с множеством залов – спортивных, тренажерных, легкоатлетических – появился в Новогрудке. Для любителей занятий на свежем воздухе – ещё две площадки на улице, в том числе модный воркаут-комплекс.

Первая в регионе электростанция на солнечных батареях заработала в Витебской области. Возвели буквально за несколько месяцев. «Солнечной энергии» хватит, чтобы обеспечить электричеством 900 домов.

А в Славгородском районе со дня на день откроют новый мост через Сож. Событие для региона знаковое и долгожданное. Мост – это прямой и кратчайший путь в соседний Краснопольский район и к границе с Россией.

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