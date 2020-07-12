Решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра будет принято в ближайшее время - Авраменко

Источник материала: Виртуальный Брест

Решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил в программе "Неделя" телеканала СТВ министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.





"Безусловно, эту проблему надо решать. Надо отвязывать дорожный сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас готовится проект, идут бурные дискуссии по поводу того, какова должна быть система его включения: в топливо либо контроль посредством видеофиксации. Думаю, в ближайшее время уже будет принято окончательное решение, и тема привязки к техосмотру уйдет", - отметил министр.