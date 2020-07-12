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Решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра будет принято в ближайшее время - Авраменко
12.07.2020 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил в программе "Неделя" телеканала
"Безусловно, эту проблему надо решать. Надо отвязывать дорожный сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас готовится проект, идут бурные дискуссии по поводу того, какова должна быть система его включения: в топливо либо контроль посредством видеофиксации. Думаю, в ближайшее время уже будет принято окончательное решение, и тема привязки к техосмотру уйдет", - отметил министр.
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Решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил в программе "Неделя" телеканала СТВ министр транспорта и...
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