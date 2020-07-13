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Сельское хозяйство Беларуси. Новый документальный фильм из цикла «Достояние Республики» на ОНТ

13.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сельское хозяйство Беларуси. Новый документальный фильм из цикла «Достояние Республики» на ОНТ

Сохранить динамику и «не просесть»: ни в объемах, ни в качестве продукции. Аграрии рассчитывают на хороший результат в этом году.  

«Плодородный фундамент» заложили еще во время посевной: несмотря на природно-климатические изменения и ворвавшуюся в нашу жизнь пандемию, все поля в стране были засеяны в срок. На руку сыграла и погода в последние два месяца – аграрии ожидают хорошего урожая. А это, в свою очередь, гарантия продовольственной безопасности страны. 

Какой путь прошел агропромышленный комплекс страны за 25 лет и оправдались ли ставки, сделанные на сельское хозяйство, – смотрите в проекте ОНТ «Достояние Республики». 


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Сохранить динамику и «не просесть»: ни в объемах, ни в качестве продукции. Аграрии рассчитывают на хороший результат в этом году.   «Плодородный фундамент»...
 
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