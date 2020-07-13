Сельское хозяйство Беларуси. Новый документальный фильм из цикла «Достояние Республики» на ОНТ

Источник материала: ОНТ

Сохранить динамику и «не просесть»: ни в объемах, ни в качестве продукции. Аграрии рассчитывают на хороший результат в этом году.



«Плодородный фундамент» заложили еще во время посевной: несмотря на природно-климатические изменения и ворвавшуюся в нашу жизнь пандемию, все поля в стране были засеяны в срок. На руку сыграла и погода в последние два месяца – аграрии ожидают хорошего урожая. А это, в свою очередь, гарантия продовольственной безопасности страны.

Какой путь прошел агропромышленный комплекс страны за 25 лет и оправдались ли ставки, сделанные на сельское хозяйство, – смотрите в проекте ОНТ «Достояние Республики».





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram