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Сельское хозяйство Беларуси. Новый документальный фильм из цикла «Достояние Республики» на ОНТ
Источник материала: ОНТ
Сохранить динамику и «не просесть»: ни в объемах, ни в качестве продукции. Аграрии рассчитывают на хороший результат в этом году.
Какой путь прошел агропромышленный комплекс страны за 25 лет и оправдались ли ставки, сделанные на сельское хозяйство, – смотрите в проекте ОНТ «Достояние Республики».
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Сохранить динамику и «не просесть»: ни в объемах, ни в качестве продукции. Аграрии рассчитывают на хороший результат в этом году. «Плодородный фундамент»...
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