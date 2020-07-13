Внук Элвиса Пресли покончил с собой в США

Источник материала: Tut.by

Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли — найден мертвым в собственной квартире, сообщает портал TMZ.

27-летний Бенджамин Кио найден мертвым в собственной квартире в городе Калабасас (штат Калифорния). По предварительным данным, причиной смерти стало огнестрельное ранение. Полиция предполагает, что молодой человек покончил с собой.

«Она полностью разбита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни», — заявил порталу менеджер Лизы Мари Пресли — матери парня.

О молодом человеке известно, что он был музыкантом, так же все отмечали его невероятное сходство со знаменитым дедом.

Лиза Мари Пресли — певица и единственная дочь певца Элвиса Пресли. Она четырежды была замужем, в том числе за Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем. Бенджамин Кио родился в первом браке с музыкантом Дэнни Кио.