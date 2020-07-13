Немеют ноги. Почему?

Источник материала: Tut.by

О том, почему немеют руки, мы уже писали . Но ведь онемение бывает и в ногах: в области ступней, голеней, бедер. О каких заболеваниях оно сигнализирует? На этот « Простой вопрос » HEALTH.TUT.BY отвечает специалист медицинского центра «ЛОДЭ» Елена Васько.



Елена ВаськоНевролог высшей категории

Как понять, что ноги немеют, а не болят?

Онемение — это снижение или изменение кожной чувствительности.

Неприятные ощущения в ногах могут появляться также из-за нарушения венозного оттока крови в положении стоя или из-за развития атеросклероза, когда система кровоснабжения в ногах ухудшается.

— В таких случаях в первую очередь отмечается все-таки не онемение. Например, при нарушении венозного оттока крови человек ощущает скорее тяжесть в ногах, могут появляться отеки. При развитии атеросклероза сосудов нижних конечностей самые частые жалобы — зябкость, похолодание в ногах и быстрая утомляемость при ходьбе, — уточняет невролог.

Так почему ноги немеют? И почему симптом может проявляться на левой и на правой ноге отдельно?

Есть наиболее характерные нарушения.

— Например, при ношении узкой обуви человек ощущает онемение в подушечках пальцев — повреждаются межпальцевые чувствительные веточки подошвенных нервов, — описывает врач. — На уровне голеностопных суставов нервы сдавливаются из-за туго затянутых шнурков, твердого края обуви. Бывают и «профессиональные» проблемы: например, нередко происходит компрессия тонкой веточки нерва на внутренней поверхности коленного сустава у футболистов из-за хронической травматизации и специфики движения.



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— Онемение на коже голени может возникнуть, если работа связана с длительным сидением на корточках, если есть привычка во время рабочего дня закидывать ногу на ногу, а также если сидеть, подложив ногу под ягодицы, — перечисляет невролог. — Это тоже часто ведет к компрессионным повреждениям нервов.

В случаях, описанных выше, онемение происходит лишь на одной ноге. Также онемение на одной ноге может быть вызвано повреждением позвоночника, когда сдавливается спинномозговой корешок с одной стороны.

Елена Васько отмечает: как правило, если онемение появляется в обеих ногах и «поднимается» снизу вверх, речь идет о системных нарушениях. Наиболее удаленные части периферических нервов в данных случаях вовлекаются первыми. Но это также может быть признаком повреждения и самого ствола спинного мозга.



Фото: pixabay.com

Даже гиповитаминоз может вызвать ощущение онемения в ногах — в случае, если снижен уровень витамина В12. По словам врача, такое встречается довольно часто.

— Однако самодиагностикой заниматься не следует, — подчеркивает специалист. Вы самостоятельно не сможете определить, в каком месте и что наиболее вероятно послужило причиной повреждения. В этой ситуации необходимо обратиться к неврологу.

Бедра, голени, стопы, пальцы — есть ли разница, где немеет?

Очень важна зона распространения онемения:

— Если онемение ощущается от колена до стопы, то нужно уточнить, как этот процесс изменялся во времени, беспокоит наружная сторона голени или внутренняя. Дальнейшие действия врача будут зависеть от определения зоны онемения и динамики нарастания симптомов. Зачастую именно зона онемения указывает, поврежден сам нерв, корешок спинного мозга, спинной мозг или это системное нарушение организма.

Требуется ли лечение? Что оно должно включать?

Безусловно, проблема требует врачебного внимания. Тем более методов лечения столько, что самостоятельно не разобраться.

— В зависимости от того, с чем мы имеем дело, и будет определяться дальнейшая диагностическая и лечебная тактика. Если причина — травма, то первое, что стоит проверить, — способность проведения импульса по отрезку нерва на уровне повреждения. Совсем другое дело, когда есть повреждение корешков спинного мозга или системные нарушения, — объясняет врач. — Отдельная ситуация — повреждения самого спинного мозга.



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Алгоритм должен быть такой: сначала определяется зона онемения, затем — место повреждения, уточняется, как процесс развивался во времени, вероятные факторы травмы. Далее при необходимости врач назначает дополнительные диагностические исследования и определяет тактику лечения.

— Конечно, иногда нужно прибегать и к оперативному вмешательству. Но есть и медикаментозные методы, и физиолечение, и кинезиотерапия (по сути, это ЛФК). Главное, разобраться с причиной проблемы, — еще раз подчеркивает невролог. — А назначить лечение — это всегда индивидуальный подход.

Что будет, если не принимать меры?

Если при сдавлении или травме нерва импульс плохо по нему проходит, то в результате этого ниже места сдавления может постепенно развиваться снижение чувствительности. И, если в составе нерва еще есть волокна к мышцам, то атрофируется соответствующая мышца. Отсюда — слабость в ногах при определенных движениях.

— Онемение — самый первый признак проблемы, ведь чувствительные волокна в нерве располагаются поверхностно и страдают первыми. Те волокна, которые идут к мышцам, находятся глубже, — поясняет невролог. — Поэтому их повреждения возникают позднее.

А вот особенности нарушения чувствительности при повреждениях позвоночника и спинного мозга описать сложно: они очень изменяются в зависимости от локализации патологического очага. Возможны двигательные нарушения без изменений чувствительности, но могут быть и только изменения чувствительности.