В Светлогорском районе Ford перевернулся на крышу: непристегнутый водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Светлогорском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 11 июля, около 14.00. По предварительной информации, 47-летний водитель Ford ехал по трассе Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины. На 71-м километре дороги он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был.