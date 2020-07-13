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В Светлогорском районе Ford перевернулся на крышу: непристегнутый водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Светлогорском районе,
Авария произошла 11 июля, около 14.00. По предварительной информации, 47-летний водитель Ford ехал по трассе Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины. На 71-м километре дороги он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был.
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Авария произошла 11 июля, около 14.00. По предварительной информации 47-летний водитель Ford ехал по трассе Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины.
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