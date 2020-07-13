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«Сделать фотографию неба Витебска». Несколько способов, как поучаствовать в фэсте «На семи ветрах» на «Славянском базаре»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все ближе фанфары «Славянского базара в Витебске». Торжественное открытие международного форума состоится в этот четверг, 16 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральными станут Летний амфитеатр и сцена, смонтированная у концертного зала «Витебск». Там пройдут взрослый и детский песенные конкурсы. А вот главные улицы города и парк Мазурино займут участники фэста уличного искусства «На семи ветрах».
Фаер-шоу, перфомансы, живые статуи, театральные постановки – задействуют в программе даже небо Витебска. Эта локация, где когда-то со своей Беллой летал Марк Шагал, станет седьмой фестивальной площадкой.
Влада Цвики, куратор фэста уличного искусства «На семи ветрах»:
Кстати, на время фестиваля Пушкинский мост будет переименован в «мост перфомансов». Самые зрелищные шоу здесь обещают в ночное время. Все активности бесплатны! Кстати, на участие в фэсте уличного искусства организаторы получили около 70 заявок.
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«Сделать фотографию неба Витебска». Несколько способов, как поучаствовать в фэсте «На семи ветрах» на «Славянском базаре»
Новости Беларуси. Все ближе фанфары «Славянского базара в Витебске». Торжественное открытие международного форума состоится в этот четверг, 16 июля, сообщили в...
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